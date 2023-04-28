Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Омской области в два раза расширят противопожарные минерализованные полосы, сообщил сегодня, 28 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«По итогам посещения всех населенных пунктов в Называевске приняли решение о необходимости расширения минерализованных полос до 20 метров, вместо 10. Буду требовать это со всех глав муниципальных образований», — рассказал Хоценко.
Также чиновник сообщил, что поручил приобрести дополнительную спецтехнику для Называевского района и восстановить линии электропередач в пострадавших от пожаров поселках.
Справка: Минерализованная полоса — это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями (опашка), или иным способом участки территории, основное назначение которых задерживать распространение низового пожара или служить опорной линией при пуске отжига и встречного огня.
Напомним, Виталий Хоценко посетил сегодня пострадавшие от пожаров поселки. Так, в Крутинском районе огонь уничтожил дома восьми сельчан. Крупный пожар также произошел в селе Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.