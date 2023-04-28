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В омском дептрансе разъяснили схему движения в Привокзальный поселок

28 апреля 2023, 10:45
Фото: Город55
иллюстрация
Движение в Привокзальный поселок идет через перекресток на проспекте Маркса.

Омский дептранс уточняет, что на перекрестке пр. Маркса и проезжей части в направлении поселка Привокзальный у площади Серова предусмотрен одновременный поворот при движении со стороны железнодорожного вокзала направо с проспекта Маркса и машин, следующих со стороны ул. Серова в сторону виадука.

Фото: Омский дептранс

Согласно пункту 13.5 ПДД РФ при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель уступает дорогу автомобилям, движущимся с других направлений. Отметим, что сигналы светофора на регулируемом перекрестке отменяют действие знаков приоритета, которые установлены на данном участке.

«При повороте направо с проспекта Карла Маркса на разрешающий сигнал дополнительной секции (при этом красный сигнал основной секции светофора запрещает движение), для транспорта, следующего со сторону улицы Серова в направлении виадука, разрешено движение прямо по зеленому сигналу основной секции», — уточнили в ведомстве.

В итоге машины, которые двигаются прямо от ул. Серова в направлении виадука, имеют преимущество перед транспортом, поворачивающим направо. Автомобили, которые едут со стороны железнодорожного вокзала, пропускают машины, следующие от площади Серова в направлении Привокзального поселка.

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#Дорога#Изменения#ПДД#Светофоры#Дорожные знаки#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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