В омском дептрансе разъяснили схему движения в Привокзальный поселок

Омский дептранс уточняет, что на перекрестке пр. Маркса и проезжей части в направлении поселка Привокзальный у площади Серова предусмотрен одновременный поворот при движении со стороны железнодорожного вокзала направо с проспекта Маркса и машин, следующих со стороны ул. Серова в сторону виадука.