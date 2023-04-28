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В Омске права трудящихся в сфере ЖКХ защитили специальным соглашением

28 апреля 2023, 05:24
Фото: АО «Омскэлектро»
Отраслевое тарифное соглашение будет действовать на территории области с 2023 по 2025 год.

В четверг, 27 апреля, в региональном минэнерго состоялось подписание трехстороннего соглашения между министерством, профсоюзом и работодателями, которое содержит меры поддержки сотрудников отрасли ЖКХ. Документ утвердили министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко, председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Лидия Герасимова и генеральный директор АО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер.

«Перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства стоят большие задачи по реализации национальных проектов. В рамках исполнения поручений Президента России, главы региона, наказов местных жителей необходимо обеспечить устойчивое социально-экономическое положение работников коммунальных предприятий. Это социальные гарантии в виде зарплат, допвыплат, льгот в соответствии с трудовым законодательством. Благодаря соглашению, мы можем усилить работу в этом направлении», — заявил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
Фото: АО «Омскэлектро»

Председатель областной профсоюзной организации Лидия Герасимова отметила, что подписание соглашения — важное событие для отрасли. Оно будет распространяться на все предприятия ЖКХ и позволит организациям этой сферы вести грамотную финансово-экономическую и социальную политику.

«Сегодня тарифное соглашение подписали представители трех сторон социального партнерства — власти, работодателей и профессиональных союзов. Это соглашение позволит предприятиям коммунального хозяйства правильно вести свою экономическую и социальную политику, поможет укрепить надежные профессиональные коллективы, обеспечивая задержку кадров на предприятиях, поскольку тарифное соглашение позволяет регулировать заработную плату. ЖКХ — это отрасль, которая работает в режиме 24/7. Поэтому рабочие нуждаются в твердой ставке. Отмечу, что по законодательству ставка первого разряда равняется минимальному размеру оплаты труда. При этом МРОТ ежегодно растет. В течение трех лет, на период которого заключено соглашение, эта ставка тоже будет расти. Кроме того, оговаривается моменты, которые касаются различных доплат — за опасные условия труда, за работу в выходные и праздничные дни. И работодатели, и власть, и профсоюзы заинтересованы в наличии такого документа», — прокомментировала событие Лидия Герасимова.
Фото: АО «Омскэлектро»

Также при подписании соглашения присутствовал Андрей Жуковский, руководитель АО «Омскэлектро». Специалисты этой компании обеспечивают бесперебойное электроснабжение всего города.

«Для коммунального хозяйства Омской области, как одного из серьезных и тяжелых сегментов, подписание соглашения — это фундаментальное событие. Оно обеспечивает стабильность и гарантии заработной платы для сотрудников предприятий. В свою очередь, это отразится на устойчивой работе всей системы ЖКХ: освещение, водоснабжение, отопление. Качественное предоставление коммунальных услуг, получателями которых являются социальные объекты, коммерческие структуры, жилые дома, зависит от многочисленных работников ЖКХ. Они устраняют аварии, ликвидируют нарушения. Наши работники — это основа отрасли жизнеобеспечения города и области. Поэтому так важно создавать для их труда комфортные условия. Мы рады, что они будут под дополнительной защитой и профсоюзов, и минэнерго», — подчеркнул Андрей Жуковский.
Фото: АО «Омскэлектро»

Отраслевое соглашение также направлено на укрепление рабочей дисциплины и предотвращение трудовых споров. После подписания документа организации могут начинать формирование финансовых планов развития предприятий до 2025 года.

#Общество#Город#Экономика#Омск#Омская область
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