В Омске права трудящихся в сфере ЖКХ защитили специальным соглашением

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
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Updated Сегодня, 05:26
В четверг, 27 апреля, в региональном минэнерго состоялось подписание трехстороннего соглашения между министерством, профсоюзом и работодателями, которое содержит меры поддержки сотрудников отрасли ЖКХ. Документ утвердили министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко, председатель Омской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Лидия Герасимова и генеральный директор АО «Омскоблводопровод» Дмитрий Кремер.
«Перед отраслью жилищно-коммунального хозяйства стоят большие задачи по реализации национальных проектов. В рамках исполнения поручений Президента России, главы региона, наказов местных жителей необходимо обеспечить устойчивое социально-экономическое положение работников коммунальных предприятий. Это социальные гарантии в виде зарплат, допвыплат, льгот в соответствии с трудовым законодательством. Благодаря соглашению, мы можем усилить работу в этом направлении», — заявил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко.
Председатель областной профсоюзной организации Лидия Герасимова отметила, что подписание соглашения — важное событие для отрасли. Оно будет распространяться на все предприятия ЖКХ и позволит организациям этой сферы вести грамотную финансово-экономическую и социальную политику.
«Сегодня тарифное соглашение подписали представители трех сторон социального партнерства — власти, работодателей и профессиональных союзов. Это соглашение позволит предприятиям коммунального хозяйства правильно вести свою экономическую и социальную политику, поможет укрепить надежные профессиональные коллективы, обеспечивая задержку кадров на предприятиях, поскольку тарифное соглашение позволяет регулировать заработную плату. ЖКХ — это отрасль, которая работает в режиме 24/7. Поэтому рабочие нуждаются в твердой ставке. Отмечу, что по законодательству ставка первого разряда равняется минимальному размеру оплаты труда. При этом МРОТ ежегодно растет. В течение трех лет, на период которого заключено соглашение, эта ставка тоже будет расти. Кроме того, оговаривается моменты, которые касаются различных доплат — за опасные условия труда, за работу в выходные и праздничные дни. И работодатели, и власть, и профсоюзы заинтересованы в наличии такого документа», — прокомментировала событие Лидия Герасимова.
Также при подписании соглашения присутствовал Андрей Жуковский, руководитель АО «Омскэлектро». Специалисты этой компании обеспечивают бесперебойное электроснабжение всего города.
«Для коммунального хозяйства Омской области, как одного из серьезных и тяжелых сегментов, подписание соглашения — это фундаментальное событие. Оно обеспечивает стабильность и гарантии заработной платы для сотрудников предприятий. В свою очередь, это отразится на устойчивой работе всей системы ЖКХ: освещение, водоснабжение, отопление. Качественное предоставление коммунальных услуг, получателями которых являются социальные объекты, коммерческие структуры, жилые дома, зависит от многочисленных работников ЖКХ. Они устраняют аварии, ликвидируют нарушения. Наши работники — это основа отрасли жизнеобеспечения города и области. Поэтому так важно создавать для их труда комфортные условия. Мы рады, что они будут под дополнительной защитой и профсоюзов, и минэнерго», — подчеркнул Андрей Жуковский.
Отраслевое соглашение также направлено на укрепление рабочей дисциплины и предотвращение трудовых споров. После подписания документа организации могут начинать формирование финансовых планов развития предприятий до 2025 года.