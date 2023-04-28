В Омске права трудящихся в сфере ЖКХ защитили специальным соглашением

Председатель областной профсоюзной организации Лидия Герасимова отметила, что подписание соглашения — важное событие для отрасли. Оно будет распространяться на все предприятия ЖКХ и позволит организациям этой сферы вести грамотную финансово-экономическую и социальную политику.