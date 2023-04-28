В Омске из-за сильного ветра с Тарских ворот упала обшивка

Кто будет восстанавливать обшивку Тарских ворот — неизвестно. Неясно и то, кто следит за их состоянием и безопасностью гуляющих рядом горожан. Известно, что члены омского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводят в воротах экскурсии, однако на балансе организации объект не состоит.