В Омске из-за сильного ветра с Тарских ворот упала обшивка

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По словам автора поста в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области», упавшая из-за штормового ветра обшивка «чуть не прибила двух омичей». Также появилась в сети и фотография рухнувшей детали Тарских ворот.
Городу55 в администрации Омска сообщили, что необходимо обратиться за комментарием к представителям регионального минкульта. В министерстве же в свою очередь корреспондента направили обратно в мэрию.
Кто будет восстанавливать обшивку Тарских ворот — неизвестно. Неясно и то, кто следит за их состоянием и безопасностью гуляющих рядом горожан. Известно, что члены омского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводят в воротах экскурсии, однако на балансе организации объект не состоит.
Тем временем ветер в Омской области не собирается утихать. Сегодня, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра достигнет 16-21 м/с. По прогнозам синоптиков, в эту пятницу также ожидается кратковременный дождь. Посмотреть, какая погода будет на ближайшие выходные, можно здесь.