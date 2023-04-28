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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:32

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В Омске из-за сильного ветра с Тарских ворот упала обшивка

28 апреля 2023, 10:22
Фото: Город55
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Очевидцы опубликовали информацию в социальных сетях.

По словам автора поста в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области», упавшая из-за штормового ветра обшивка «чуть не прибила двух омичей». Также появилась в сети и фотография рухнувшей детали Тарских ворот.

Фото: Скриншот с паблика «100 необычных мест Омска и Омской области»

Городу55 в администрации Омска сообщили, что необходимо обратиться за комментарием к представителям регионального минкульта. В министерстве же в свою очередь корреспондента направили обратно в мэрию.

Кто будет восстанавливать обшивку Тарских ворот — неизвестно. Неясно и то, кто следит за их состоянием и безопасностью гуляющих рядом горожан. Известно, что члены омского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проводят в воротах экскурсии, однако на балансе организации объект не состоит.

Тем временем ветер в Омской области не собирается утихать. Сегодня, согласно данным Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра достигнет 16-21 м/с. По прогнозам синоптиков, в эту пятницу также ожидается кратковременный дождь. Посмотреть, какая погода будет на ближайшие выходные, можно здесь.

Омичей ждет теплый и сухой май
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Общество#Город#Жалобы#Тарские ворота#Сильный ветер
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