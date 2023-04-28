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В администрации Омска готовы выделить деньги на ремонт дома на 3-й Енисейской

28 апреля 2023, 05:59
Фото: 1MI
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Сумма будет пропорциональна доле муниципальных помещений в бараке, но от жителей необходимы сметы и договоры на ремонт.

В администрации Омска прокомментировали ситуацию вокруг многоквартирного дома №9 на улице 3-я Енисейская, в котором, по словам местных жителей, обрушается крыша, рассыпается фундамент и трескаются стены.

В мэрии сообщили, что судебного решения, которое бы обязало администрацию сделать капремонт в здании, не было. В июле прошлого года собственники на общем собрании договорились отремонтировать кровлю. В администрации на эти работы готовы выделить деньги пропорционально доле муниципальных помещений в бараке, но от жителей необходимы сметы и договоры на ремонт. Также в мэрии отметили, что обращений от собственников о признании дома аварийным не поступало.

Напомним, о проблемах в доме барачного типа стало известно после того, как местная жительница рассказала о коммунальных проблемах. Здание построено около ста лет назад, но ни разу не ремонтировалось. Там отсутствует водоснабжение, нет санузла и ванной комнаты.

Сотрудники регионального Следкома проводят доследственную проверку по факту жалобы. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Виновным, если таковые имеются, грозит уголовное дело по статье «халатность».

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#Ветхое жильё#Аварийное жилье#Мэрия#Мэрия Омска#Администрация#Город#Общество#Омск#Евгений Игишев
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