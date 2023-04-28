В администрации Омска готовы выделить деньги на ремонт дома на 3-й Енисейской

В мэрии сообщили, что судебного решения, которое бы обязало администрацию сделать капремонт в здании, не было. В июле прошлого года собственники на общем собрании договорились отремонтировать кровлю. В администрации на эти работы готовы выделить деньги пропорционально доле муниципальных помещений в бараке, но от жителей необходимы сметы и договоры на ремонт. Также в мэрии отметили, что обращений от собственников о признании дома аварийным не поступало.