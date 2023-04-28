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У «Сиблифта» объявился еще один кредитор из Москвы

28 апреля 2023, 12:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Обанкротившееся предприятие задолжало торговому дому «Метиз-Сибирь».

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Однако эти цифры не окончательны: сегодня стало известно о появлении новых кредиторов.

Как следует из официального сообщения арбитражного управляющего Ивана Климентова, ООО «Торговый дом „Метиз-Сибирь“» из Москвы подало требование «по включению в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору поставки лифтов в размере 6 165 350 рублей».

Новый кредитор «Сиблифта» занимается неспециализированной оптовой торговлей, его доходы за 2021 год (последний год, за который есть полные данные) превысили 170 млн рублей. Учредитель «Метиз-Сибири» — ООО «АМЗ» из Новокузнецка.

Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей.

 

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Сиблифт#Бизнес#Новости
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