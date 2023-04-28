У «Сиблифта» объявился еще один кредитор из Москвы

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Однако эти цифры не окончательны: сегодня стало известно о появлении новых кредиторов.
Как следует из официального сообщения арбитражного управляющего Ивана Климентова, ООО «Торговый дом „Метиз-Сибирь“» из Москвы подало требование «по включению в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору поставки лифтов в размере 6 165 350 рублей».
Новый кредитор «Сиблифта» занимается неспециализированной оптовой торговлей, его доходы за 2021 год (последний год, за который есть полные данные) превысили 170 млн рублей. Учредитель «Метиз-Сибири» — ООО «АМЗ» из Новокузнецка.
Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей.