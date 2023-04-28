Суд из-за пожара продолжается. Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Вчера, 27 апреля, в ЕГРЮЛ опубликовали информацию о том, что Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска. До этого несколько месяцев Евгений Мальцев исполнял обязанности руководителя администрации Называевска.
Напомним, что в январе 2023 года Виктор Лупинос и бывший начальник отдела РЭС Евгений Шаламов оказались на скамье подсудимых по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Все дело в жутком пожаре, который произошел 6 мая 2022 года. По итогу огонь уничтожил 97 домов. Отметим, что материальный ущерб составил более 192 млн рублей.
В мае 2022 года чиновника сначала отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. А 8 августа Виктор Лупинос был отстранен от должности.