Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изображение материала

Суд из-за пожара продолжается. Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска

28 апреля 2023, 12:01
Фото: Город55
иллюстрация

Фигурант дела о крупном пожаре Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска

От должности чиновник был отстранен 8 августа 2022 года.

Вчера, 27 апреля, в ЕГРЮЛ опубликовали информацию о том, что Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска. До этого несколько месяцев Евгений Мальцев исполнял обязанности руководителя администрации Называевска.

Напомним, что в январе 2023 года Виктор Лупинос и бывший начальник отдела РЭС Евгений Шаламов оказались на скамье подсудимых по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Все дело в жутком пожаре, который произошел 6 мая 2022 года. По итогу огонь уничтожил 97 домов. Отметим, что материальный ущерб составил более 192 млн рублей.

В мае 2022 года чиновника сначала отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. А 8 августа Виктор Лупинос был отстранен от должности.

Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Называевск#Называевский район
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
Сегодня, 11:00
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова
Сегодня, 11:56
Снизили цену и отказались. Снос аварийной двухэтажки в Омске оказался под вопросом
Сегодня, 09:05
«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем
Сегодня, 10:09