Сотрудники Омского Сбера приняли участие в акции по уборке дендросада им. Гензе

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Акция состоялась в рамках региональной Экологической недели Х Невского международного экологического конгресса и Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству. Особенностью акции стало вовлечение в экологические активности людей с инвалидностью.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Минприроды Омской области Александр Сердюков в своем приветствии подчеркнул важность добровольческих инициатив в сфере охраны природы, поскольку особо охраняемые территории служат сохранению уникальных уголков живой природы.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка :
«Мы активно поддерживаем в регионе ESG — и волонтерские проекты, а также инициируем свои. Так 20 мая в десятый раз Сбер проведет знаковое весеннее событие с экоконтекстом для жителей города — спортивно-семейный праздник „Зеленый Марафон“. Горожане смогут принять участие не только в спортивной части — забеге, но и экологической — субботниках, мероприятиях по посадке деревьев, других экоактивностях».
В этом году Зеленый Марафон в Омске состоится в Историко-культурном комплексе «Омская крепость». В программе — дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых. Предусмотрены в этом году также инклюзивные и детские несоревновательные забеги. Для участников и болельщиков марафона пройдет «Большой экопикник», а с 10:00 до 14:00 гостей ждут экологические мастер-классы, мини-ярмарка экотоваров и выставка изделий, изготовленных из переработанных материалов. Спортсмены, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша специального приза.
Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.