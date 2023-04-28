Сотрудники Омского Сбера приняли участие в акции по уборке дендросада им. Гензе

В этом году Зеленый Марафон в Омске состоится в Историко-культурном комплексе «Омская крепость». В программе — дистанции на 420 м для детей, 4,2 км для взрослых. Предусмотрены в этом году также инклюзивные и детские несоревновательные забеги. Для участников и болельщиков марафона пройдет «Большой экопикник», а с 10:00 до 14:00 гостей ждут экологические мастер-классы, мини-ярмарка экотоваров и выставка изделий, изготовленных из переработанных материалов. Спортсмены, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша специального приза.