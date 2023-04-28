Российский интернет-форум пройдет 24–26 мая

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Роль организатора взяла на себя Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проводится при поддержке Минцифры РФ. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером РИФ.
РИФ уже много лет предоставляет площадку для презентации достижений IT-отрасли, обмена опытом, определения трендов будущего. К тому же здесь затрагивают вопросы экономического роста, основанного на технологическом развитии, новых моделях управления экономикой и социально-политической сферой.
«В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского IT. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена», — заявил директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. По его словам, экономика Рунета, вопреки всем опасениям, выросла на 24%, хотя изначально рост ожидался лишь на 11%. Гребенников убежден: чтобы достичь еще большего развития, обеспечить себе независимость от импорта, добиться технологического лидерства, нужно совместно обсуждать проблемы, искать решения, создавать новое и действовать. Он выразил надежду, что традиционным местом силы для IT-отрасли станет РИФ-2023 с его слоганом «РИФ объединяет!» — одним из главных слоганов года на форуме.
Среди ключевых тем РИФ-2023: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, IT-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в IT-отрасли, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления и прочие.
Участие в РИФ традиционно принимают топ-менеджеры крупнейших компаний цифрового контура.
Российский интернет-форум (РИФ) проходит ежегодно с 1997 года и является ключевым событием IT-отрасли, которое в выездном трехдневном формате собирает тысячи специалистов и экспертов.
РИФ-2023 пройдет с 24 по 26 мая в привычном офлайн-формате в Подмосковье, на площадке пансионата «Лесные дали» Управления делами Президента Российской Федерации. Ежегодно форум удивляет своими событиями и форматами: для участников приготовили актуальные темы, полезный контент, активный спорт, множество бизнес-встреч и бесконечный нетворкинг на природе.