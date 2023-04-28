Российский интернет-форум пройдет 24–26 мая

«В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского IT. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена», — заявил директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников. По его словам, экономика Рунета, вопреки всем опасениям, выросла на 24%, хотя изначально рост ожидался лишь на 11%. Гребенников убежден: чтобы достичь еще большего развития, обеспечить себе независимость от импорта, добиться технологического лидерства, нужно совместно обсуждать проблемы, искать решения, создавать новое и действовать. Он выразил надежду, что традиционным местом силы для IT-отрасли станет РИФ-2023 с его слоганом «РИФ объединяет!» — одним из главных слоганов года на форуме.