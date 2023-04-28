Режим ЧС, превышение пыли в трех округах и прогноз погоды на май. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
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Updated Сегодня, 14:29
Новость №1. В Колосовском районе Омской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
Вчера, 27 апреля, в Омской области ликвидировали 8 лесных пожаров. Огонь охватил Крутинский, Саргатский, Большереченский, Тюкалинский, Называевский и Любинский лесхозы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления лесного хозяйства Омской области. Сегодня, 28 апреля, крупный лесной пожар ликвидируют на территории Колосовского района, где огонь с болот Тюкалинского района широкой линией распространился в Колосовский лес. Администрация Колосовского района была вынуждена ввести в лесах режим ЧС. Вдобавок из-за погодных условий прогнозировали 3 класс пожарной опасности в большей части территории Омской области.
Новость №2. В Омске зафиксировали превышение пыли сразу в трех округах
Вчера, 27 апреля, в Омске был повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В южной части города зафиксировали два случая превышения ПДК, а в трех округах было крайне пыльно. Метеорологи Обь-Иртышского УГМС уточнили, что содержание пыли составило 1,4 и 1,5 ПДК в Ленинском АО, 1,03 ПДК в Октябрьском АО и 1, 5 ПДК в Советском АО. Однако в остальных округах Омска превышений ПДК не наблюдалось.
Новость №3. В Омске ожидается теплый и сухой май
В Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на май. Регион в последний месяц весны ждет теплая и сухая погода, а температура воздуха, в среднем, будет выше нормы. Отметим, что рекордных осадков на территории Омской области не ожидается. Синоптики уточнили, что их будет чуть ниже нормы. Ранее Город55 рассказал, какая погода ждет жителей Омска в конце недели. Так, синоптики прогнозируют, что в пятницу, 28 апреля, в регионе ожидается первая весенняя гроза.