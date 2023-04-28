Режим ЧС, превышение пыли в трех округах и прогноз погоды на май. Омск сегодня

В Росгидрометцентре опубликовали прогноз погоды на май. Регион в последний месяц весны ждет теплая и сухая погода, а температура воздуха, в среднем, будет выше нормы. Отметим, что рекордных осадков на территории Омской области не ожидается. Синоптики уточнили, что их будет чуть ниже нормы. Ранее Город55 рассказал, какая погода ждет жителей Омска в конце недели. Так, синоптики прогнозируют, что в пятницу, 28 апреля, в регионе ожидается первая весенняя гроза.