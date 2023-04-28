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РЭО опроверг информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток

28 апреля 2023, 16:44
Фото: piqsels.com
Данные о росте цен на картофель в связи с запретом на использование сеток для упаковки овощей не соответствуют действительности, информирует Российский экологический оператор.

В РЭО опровергают сообщения в СМИ о якобы принятом решении о запрете сумок-сеток для овощей. В настоящее время все предложения находятся на стадии рабочей дискуссии, окончательное решение еще не принято.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев объясняет, что сумки-сетки могут затруднять работу сортировочного оборудования и приводить к остановке линии при наматывании на оборудование. Кроме того, производители товаров в таких упаковках заявляют о повышении цен на овощи в случае запрета, но если товар будет продаваться на развес, то упаковки не понадобятся — товар должен стать дешевле.

Оператор также указывает, что сумки-сетки используются для продажи некондиционных овощей, которые скрывают в остальной массе продуктов. В случае, когда покупатель может сам выбирать овощи, он не будет брать мелкие или потерявшие товарный вид овощи. Поэтому утверждение о повышении цен на товары не имеет обоснований, это инструмент для получения дополнительной прибыли при продаже низколиквидных овощей.

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