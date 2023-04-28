РЭО опроверг информацию о подорожании овощей и фруктов при отказе от сеток

Оператор также указывает, что сумки-сетки используются для продажи некондиционных овощей, которые скрывают в остальной массе продуктов. В случае, когда покупатель может сам выбирать овощи, он не будет брать мелкие или потерявшие товарный вид овощи. Поэтому утверждение о повышении цен на товары не имеет обоснований, это инструмент для получения дополнительной прибыли при продаже низколиквидных овощей.