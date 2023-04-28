Председатель жилищного кооператива в Омске продавала пайщикам несуществующие квартиры

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Омске перед судом предстанет 67-летняя председатель жилищно-строительного кооператива. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.
По мнению следствия, обвиняемая совершала преступления вместе со своим знакомым. Мужчина находил людей, желающих приобрести недвижимость в строящемся доме в Советском округе. Председатель же заключала договора с потенциальными покупателями. Вот только никакой жилплощади на самом деле не было. А в документах были указаны квартиры на 10-м нежилом этаже дома.
С июля 2019 года по июль 2020 года фигуранты дела успели обмануть 9 человек. Общая сумма ущерба составила 12 млн рублей. Женщине грозит до 10 лет колонии.
Уголовное дело в отношении подельника председательницы вынесли в отдельное производство.