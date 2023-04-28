Председатель жилищного кооператива в Омске продавала пайщикам несуществующие квартиры

По мнению следствия, обвиняемая совершала преступления вместе со своим знакомым. Мужчина находил людей, желающих приобрести недвижимость в строящемся доме в Советском округе. Председатель же заключала договора с потенциальными покупателями. Вот только никакой жилплощади на самом деле не было. А в документах были указаны квартиры на 10-м нежилом этаже дома.