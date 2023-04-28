Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Изображение материала

После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»

28 апреля 2023, 04:43
Фото: Город55
иллюстрация
Внимание уделили работе золоотвала ТЭЦ-5 в Богословском сельском поселении.

Жители села Ульяновка Омского района пожаловались на качество атмосферного воздуха и рассказали о покрытой золой земле. Сотрудники омской межрайонной природоохранной прокуратуры обратили на это внимание и организовали проверку.

Фото: Скриншоты с паблика "ЧП Омск"
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выезд устроили на объект золоотвала ТЭЦ-5, который находится на территории Богословского сельского поселения. На место выезжали специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. У представителей АО «ТГК-11» запросили документацию по работе золоотвала.

Напомним, что в черте города на поверхности Иртыша возникла странная пленка. Она не исчезает в течение нескольких дней. В минприроды Городу55 рассказали, что передали информацию об этом в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Сотрудники последнего ведомства вместе с работниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» организовали лабораторные исследования речной воды на содержание загрязняющих веществ.

В Роспотребнадзоре проверят информацию о загрязнении Иртыша в районе омского речпорта
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Прокуратура#Грязный воздух#Выбросы#ТГК-11#Город#Здоровье#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 05:05
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Сегодня, 05:10
Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог
Сегодня, 06:24
Моются в корыте. Бастрыкин узнал о ветхом бараке в Омске, где живет мать-одиночка
Сегодня, 02:59