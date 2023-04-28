После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Жители села Ульяновка Омского района пожаловались на качество атмосферного воздуха и рассказали о покрытой золой земле. Сотрудники омской межрайонной природоохранной прокуратуры обратили на это внимание и организовали проверку.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Выезд устроили на объект золоотвала ТЭЦ-5, который находится на территории Богословского сельского поселения. На место выезжали специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. У представителей АО «ТГК-11» запросили документацию по работе золоотвала.
Напомним, что в черте города на поверхности Иртыша возникла странная пленка. Она не исчезает в течение нескольких дней. В минприроды Городу55 рассказали, что передали информацию об этом в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Сотрудники последнего ведомства вместе с работниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» организовали лабораторные исследования речной воды на содержание загрязняющих веществ.