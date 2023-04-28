После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»

Напомним, что в черте города на поверхности Иртыша возникла странная пленка. Она не исчезает в течение нескольких дней. В минприроды Городу55 рассказали, что передали информацию об этом в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Сотрудники последнего ведомства вместе с работниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» организовали лабораторные исследования речной воды на содержание загрязняющих веществ.