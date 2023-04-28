Вчера, 27 апреля, в селе Чистоозерье Большереченского района сгорело 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Огонь сначала был на сухостое, а потом перекинулся на более крупные объекты. Врио губернатора Виталий Хоценко сегодня утром выехал место, чтобы обсудить решение возникших проблем с местными жителями. По итогу от пожара там пострадали девять человек.