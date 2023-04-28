Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Вчера, 27 апреля, в селе Чистоозерье Большереченского района сгорело 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Огонь сначала был на сухостое, а потом перекинулся на более крупные объекты. Врио губернатора Виталий Хоценко сегодня утром выехал место, чтобы обсудить решение возникших проблем с местными жителями. По итогу от пожара там пострадали девять человек.
Как сообщил временный глава региона в своем телеграм-канале, лишившиеся домов сельчане получат по 50 тыс рублей от регионального минтруда и 100 тыс рублей из резервного фонда облправительства. Помимо этого, материальную поддержку окажут представители муниципалитета.
Глава Большереченского района Василий Майстепанов должен в короткие сроки решить вопрос с жильем для погорельцев.
«Если что-то не будет получаться, подставим плечо резервным фондом правительства региона», — добавил Хоценко.
Сегодня он также отправится в Крутинский район, где от пожара пострадали жители села Новокарасук. Восемь человек также остались без крова. Уже возбуждены уголовные дела по статье «Халатность». Ранее врио губернатора просил помощи у федерального лесхоза в тушении пожаров в Омской области.