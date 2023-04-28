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Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч

28 апреля 2023, 05:10
Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
Врио губернатора встретился с местными жителями, которые накануне пережили сильный пожар.

Вчера, 27 апреля, в селе Чистоозерье Большереченского района сгорело 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Огонь сначала был на сухостое, а потом перекинулся на более крупные объекты. Врио губернатора Виталий Хоценко сегодня утром выехал место, чтобы обсудить решение возникших проблем с местными жителями. По итогу от пожара там пострадали девять человек.

Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

Как сообщил временный глава региона в своем телеграм-канале, лишившиеся домов сельчане получат по 50 тыс рублей от регионального минтруда и 100 тыс рублей из резервного фонда облправительства. Помимо этого, материальную поддержку окажут представители муниципалитета.

Глава Большереченского района Василий Майстепанов должен в короткие сроки решить вопрос с жильем для погорельцев.

«Если что-то не будет получаться, подставим плечо резервным фондом правительства региона», — добавил Хоценко.

Сегодня он также отправится в Крутинский район, где от пожара пострадали жители села Новокарасук. Восемь человек также остались без крова. Уже возбуждены уголовные дела по статье «Халатность». Ранее врио губернатора просил помощи у федерального лесхоза в тушении пожаров в Омской области.

Остались без крова. В Омской области огонь уничтожил дома восьми сельчан
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