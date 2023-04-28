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Остались без крова. В Омской области огонь уничтожил дома восьми сельчан

28 апреля 2023, 03:39
Фото: Город55
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В Омской области после крупного пожара восемь человек остались без крова

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Накануне вечером, 27 апреля, в селе Крутинского района Новокарасук случился крупный пожар. Огонь сначала появился между домами, а вскоре перекинулся с сухой травы на них. Возгорание случилось примерно в 17 часов.

Стихия уничтожила восемь строений, в том числе пять жилых домов, каждый из которых рассчитан на двух хозяев. В региональном Следкоме сообщили, что там проживали восемь человек. В пожаре никто не пострадал, однако уголовное дело возбуждено. В ходе проверки следователи заметили в случившейся трагедии признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц административных органов, в том числе в части принятия мер по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности проживания на территории, и иных лиц в части соблюдения условий особого противопожарного режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Город55 писал о другом крупном возгорании, произошедшем в тот же день, 27 апреля. Пожар охватил село Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения. По факту случившегося также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним, что в Колосовском районе на протяжении нескольких дней бушует пожар. Сотрудники районного лесхоза борются с ним уже три дня. К ним на помощь подключились их коллеги из других муниципальных районов, а также работники парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохрана».

Крупный пожар в Омской области перерос в уголовное дело
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Пожар в Омской области#Лесные пожары#Возгорание#Крутинский район#Погорельцы#Происшествия#Общество#Пожары в Сибири#Новости#Омская область
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