Остались без крова. В Омской области огонь уничтожил дома восьми сельчан

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Накануне вечером, 27 апреля, в селе Крутинского района Новокарасук случился крупный пожар. Огонь сначала появился между домами, а вскоре перекинулся с сухой травы на них. Возгорание случилось примерно в 17 часов.
Стихия уничтожила восемь строений, в том числе пять жилых домов, каждый из которых рассчитан на двух хозяев. В региональном Следкоме сообщили, что там проживали восемь человек. В пожаре никто не пострадал, однако уголовное дело возбуждено. В ходе проверки следователи заметили в случившейся трагедии признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
«Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц административных органов, в том числе в части принятия мер по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности проживания на территории, и иных лиц в части соблюдения условий особого противопожарного режима», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее Город55 писал о другом крупном возгорании, произошедшем в тот же день, 27 апреля. Пожар охватил село Чистоозерье Большереченского района. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения. По факту случившегося также возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Напомним, что в Колосовском районе на протяжении нескольких дней бушует пожар. Сотрудники районного лесхоза борются с ним уже три дня. К ним на помощь подключились их коллеги из других муниципальных районов, а также работники парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохрана».