Остались без крова. В Омской области огонь уничтожил дома восьми сельчан

Стихия уничтожила восемь строений, в том числе пять жилых домов, каждый из которых рассчитан на двух хозяев. В региональном Следкоме сообщили, что там проживали восемь человек. В пожаре никто не пострадал, однако уголовное дело возбуждено. В ходе проверки следователи заметили в случившейся трагедии признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).