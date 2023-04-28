Омский чиновник Кондратьев просил взятку в 970 тысяч, чтобы купить автомобиль

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска Евгений Кондратьев просил у предпринимателя взятку в 970 тысяч, так как столько стоил автомобиль, который он хотел приобрести, сообщил корреспондент Города55 из зала суда.
Чиновника заключили под стражу на 2 месяца поскольку он, как считает прокуратура, «может скрыться от следствия, оказать влияние на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать правосудию». В СИЗО Кондратьев пробудет до 25 июня, свою вину он признал.
По версии следствия, 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина, 7 получил от известного омского бизнесмена Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке.
Городу55 стали известны подробности уголовного дела. Взятку Кондратьеву любезно «передали» от предпринимателя из Санкт-Петербурга.