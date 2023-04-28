Омский чиновник Кондратьев просил взятку в 970 тысяч, чтобы купить автомобиль

Чиновника заключили под стражу на 2 месяца поскольку он, как считает прокуратура, «может скрыться от следствия, оказать влияние на свидетелей, а также иным образом воспрепятствовать правосудию». В СИЗО Кондратьев пробудет до 25 июня, свою вину он признал.