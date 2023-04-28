Омский бизнесмен Дмитрий Лило увеличил свою долю в еще одной строительной компании

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В обществе с ограниченной ответственностью «Хубертус» изменилась структура собственности. Василий Горлин, владевший 74,5% уставного капитала, «отступил» до 50%, и соответственно увеличились доли его партнеров, Юрия Жидкова и Дмитрия Лило, каждому из которых принадлежат 25% (раньше было 12,5 и 13% соответственно).
«Хубертус» зарегистрирован в Омске, на улице Октябрьская. Его специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Из трех бенефициаров компании наиболее известная фигура — Дмитрий Лило, руководитель ООО «Промэнергосервис» и ООО «Сапсан», в каждом из которых ему принадлежат те же 25% УК. «Промэнергосервис» строит электростанции, а «Сапсан», вопреки названию, разводит кроликов. В последней версии рейтинга богатых омичей Лило занял 89-ю позицию.
Отметим, что Юрию Жидкову тоже принадлежат 25% «Сапсана». Он же руководит и владеет еще одним ООО «Промэнергосервис», который зарегистрирован по тому же адресу, что и «Хубертус».