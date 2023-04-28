Омский бизнесмен Дмитрий Лило увеличил свою долю в еще одной строительной компании

«Хубертус» зарегистрирован в Омске, на улице Октябрьская. Его специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Из трех бенефициаров компании наиболее известная фигура — Дмитрий Лило, руководитель ООО «Промэнергосервис» и ООО «Сапсан», в каждом из которых ему принадлежат те же 25% УК. «Промэнергосервис» строит электростанции, а «Сапсан», вопреки названию, разводит кроликов. В последней версии рейтинга богатых омичей Лило занял 89-ю позицию.