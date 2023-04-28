Омские метеорологи зафиксировали превышение пыли сразу в трех округах

Напомним, в апреле омичи жаловались на химический запах в Нефтяниках и центре. Жители рассказали, что у остановки «Кристалл», улицы Магистральная присутствовал запах бензина. Вдобавок в ночное время в центре города стояла дымка. Однако в Минприроды сказали, что превышений ПДК в воздухе не зафиксировано.