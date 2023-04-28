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Омские метеорологи зафиксировали превышение пыли сразу в трех округах

28 апреля 2023, 12:55
Фото: Город55
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В южной части города зафиксировали два случая превышения ПДК.

Вчера, 27 апреля, в городе был повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В южной части Омска зафиксировали 2 случая превышения ПДК, а в 3-х округах было очень пыльно. Об этом сообщили метеорологи Обь-Иртышского УГМС.

Содержание пыли составило:

  • 1,4 и 1,5 ПДК в Ленинском АО;
  • 1,03 ПДК в Октябрьском АО;
  • 1, 5 ПДК в Советском АО.

Однако в остальных округах Омска превышений ПДК не наблюдалось.

Напомним, в апреле омичи жаловались на химический запах в Нефтяниках и центре. Жители рассказали, что у остановки «Кристалл», улицы Магистральная присутствовал запах бензина. Вдобавок в ночное время в центре города стояла дымка. Однако в Минприроды сказали, что превышений ПДК в воздухе не зафиксировано.

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#Загрязнение воздуха#Воздух#Общество#Город#Происшествия#Превышение ПДК#Новости#Омск#Омская область
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