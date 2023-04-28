Омские метеорологи зафиксировали превышение пыли сразу в трех округах

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Вчера, 27 апреля, в городе был повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. В южной части Омска зафиксировали 2 случая превышения ПДК, а в 3-х округах было очень пыльно. Об этом сообщили метеорологи Обь-Иртышского УГМС.
Содержание пыли составило:
Однако в остальных округах Омска превышений ПДК не наблюдалось.
Напомним, в апреле омичи жаловались на химический запах в Нефтяниках и центре. Жители рассказали, что у остановки «Кристалл», улицы Магистральная присутствовал запах бензина. Вдобавок в ночное время в центре города стояла дымка. Однако в Минприроды сказали, что превышений ПДК в воздухе не зафиксировано.