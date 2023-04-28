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Олег Газманов выступит с концертом 1 мая на «G-Drive Арене» в Омске

28 апреля 2023, 08:03
Фото: Город55
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За час артист исполнит 14 композиций.

В четь Праздника Весны и Труда, 1 мая, в городе состоится концерт Олега Газманова. Артист исполнит 14 песен. Выступление пройдет в G-Drive Арене». Омичи услышат несколько композиций, в том числе «Есаул» и «Офицеры». После этого Газманов поучаствует в акции по отправке гуманитарной помощи бойцам на территорию специальной военной операции.

В региональном правительстве уточнили, что почти 7,5 тысяч билетов получили трудовые коллективы города через профсоюзные организации. В спортивном комплексе на концерте соберутся представители профсоюзов, общественники и ветеранские организации, работники образования и науки, медицинское сообщество, представители агропромышленного комплекса, культуры, автомобильного, железнодорожного транспорта и многие другие.

Ранее в Омск была приглашена Виктория Цыганова. Она выступила с концертом в честь десятой годовщины присоединения новых территорий к России, в том числе ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Выступление получилось очень патриотичным: много российских флагов и буквы Z. После певица также поучаствовала в отправке колонны военной техники, которая была приобретена для нужд омских батальонов. В зону СВО отправили новые автомобили, средства на которые собирали омичи. Также на Донбасс отправилась фура с гуманитарным грузом.

Певица Вика Цыганова торжественно отправила из Омска колонну техники в зону СВО
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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Концерт#Олег Газманов#G-Drive Арена#Город#Новости#Омск
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