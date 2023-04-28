Ранее в Омск была приглашена Виктория Цыганова. Она выступила с концертом в честь десятой годовщины присоединения новых территорий к России, в том числе ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Выступление получилось очень патриотичным: много российских флагов и буквы Z. После певица также поучаствовала в отправке колонны военной техники, которая была приобретена для нужд омских батальонов. В зону СВО отправили новые автомобили, средства на которые собирали омичи. Также на Донбасс отправилась фура с гуманитарным грузом.