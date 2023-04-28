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Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов

28 апреля 2023, 12:24
Фото: ХК Авангард
Контракт заключен на 2 года
Контракт с экс-нападающим «ястребов» заключен на два года.

В хоккейном клубе «Авангард» определились с кандидатурой нового генерального менеджера, — Рашида Хабибулина на этом посту сменит Антон Курьянов.

«Решение об этом назначении случилось не вчера, это был взвешенный и обдуманный шаг. Сразу после того, как Алексей Волков решил прекратить сотрудничество с нашей командой, мы начали искать замену. Найти генерального менеджера посреди сезона было точно невыполнимой миссией, поэтому задача раннего формирования костяка команды на будущий сезон была поручена Рашиду Хабибулину. Еще в момент назначения Волкова я говорил, что рынок в этом плане пуст», — заявил председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

По словам топ-менеджера, ситуация в этом плане не изменилась и сейчас, однако руководство клуба все же встречалось с потенциальными кандидатами.

«Мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба. Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали „Авангарда“. Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение», — сообщили Крылов.

При этом Рашид Хабибулин, по сути, тоже остается в «Авангарде» и займет должность ассистента генменеджера.

Антон Курьянов отыграл за омский «Авангард» 13 лет. С «ястребами» он провел 624 матча, забросил 149 шайб и сделал 181 голевую передачу. Последние два года Курьянов работал в тренерском штабе, а в минувшем сезоне был тренером, который отвечал за большинство и меньшинство. В розыгрышах лишнего «ястребы» стали лучшими в КХЛ.

Сам новый генменеджер заявил, что в ближайшее время в клубе определятся с кандидатурой нового главного тренера.

«В ближайшее время предстоит немало работы: необходимо определиться с главным тренером команды и комплектовать состав на новый сезон. После этого можно будет говорить о том, в какой хоккей будет играть „Авангард“», — отметил Курьянов.

Добавим, что ранее Город55 сообщал, что новым главным тренером «ястребов» вновь может стать канадский специалист Боб Хартли.

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