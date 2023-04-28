Новым генеральным менеджером омского «Авангарда» назначен Антон Курьянов

Антон Курьянов отыграл за омский «Авангард» 13 лет. С «ястребами» он провел 624 матча, забросил 149 шайб и сделал 181 голевую передачу. Последние два года Курьянов работал в тренерском штабе, а в минувшем сезоне был тренером, который отвечал за большинство и меньшинство. В розыгрышах лишнего «ястребы» стали лучшими в КХЛ.