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Published Сегодня, 14:04

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Наркомана, который толкнул омичку под маршрутку, положили в психбольницу

28 апреля 2023, 14:04
Фото: Город55
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Медики были вынуждены привязать наркомана к кровати из-за нестабильного состояния.

Выяснилось, что 35-летний наркоман, толкнувший медсестру под колеса маршрутки, сейчас находится в психиатрической больнице им. Солодникова.

NGS55.RU уточнили, что медики были вынуждены привязать наркомана к кровати из-за нестабильного состояния (солевой интоксикации).

Напомним, инцидент произошел 23 апреля возле остановки «Улица Магистральная». По итогу потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Отметим, что случившееся попало на видео.

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#Наркоман#Уголовное дело#Полиция#Психбольница#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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