Наркомана, который толкнул омичку под маршрутку, положили в психбольницу

Напомним, инцидент произошел 23 апреля возле остановки «Улица Магистральная». По итогу потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Отметим, что случившееся попало на видео.