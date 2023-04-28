Хоценко попросил помощи у федерального лесхоза в борьбе с пожарами в Омской области

Вчера же огонь уничтожил в селе Новокарасук (Крутинский район) восемь строений, в том числе пять жилых двухквартирных домов. Известно, что без крова остались восемь человек. В селе Чистоозерье (Большереченский район) сгорели дотла 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Этот населенный пункт достаточно маленький, там было всего десять жилых домов.