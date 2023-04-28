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Хоценко попросил помощи у федерального лесхоза в борьбе с пожарами в Омской области

28 апреля 2023, 04:16
Фото: Город55
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Врио губернатора отправился в районы, где накануне случились крупные пожары.

Временно исполняющий обязанности главы Омской области Виталий Хоценко созвонился с руководителем федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым и попросил дополнительной помощи в тушении пожаров в регионе.

В своем телеграм-канале он поблагодарил всех пожарных и службы МЧС за проделанную работу. Накануне, 27 апреля, они боролись с двумя пожарами в Крутинском и Большереченском районах.

Сегодня утром Хоценко отправился туда, чтобы пообщаться с местными жителями. Также врио губернатора оценит пожароопасную обстановку в Называевске, где прошлой весной в сильнейшем пожаре сгорели почти сто жилых домов. Перед судом в итоге отвечал местный мэр Виктор Лупинос. На скамье подсудимых вместе с ним оказался также начальник ПАО «Россети Сибирь» Евгений Шаламов.

Вчера же огонь уничтожил в селе Новокарасук (Крутинский район) восемь строений, в том числе пять жилых двухквартирных домов. Известно, что без крова остались восемь человек. В селе Чистоозерье (Большереченский район) сгорели дотла 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Этот населенный пункт достаточно маленький, там было всего десять жилых домов.

«Люди не пострадали, все они размещены на ночлег, обеспечены горячим питанием, находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь», — сообщил Виталий Хоценко.

Напомним, что в обоих случаях следователи возбудили уголовные дела по статье «Халатность». Ход расследований держит под контролем региональная прокуратура.

Остались без крова. В Омской области огонь уничтожил дома восьми сельчан
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Лесной пожар#Пожар в Омской области#Лесхоз#Происшествия#Общество#Пожары в Сибири#Новости#Омская область
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