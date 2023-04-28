Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог

28 апреля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Над документацией работало ООО «Автодорпроект».

Городу55 стало известно, что для «Кварталов Драверта» на Левобережье Омска подготовили проект строительства межквартальных дорог на территории жилой застройки.

Подготовкой проекта для застройщика — ООО «Брусника. Специализированный застройщик» — занималось ООО «Автодорпроект». Гендиректором омской фирмы является Дмитрий Дудко. Соучредители ООО — Дмитрий Дудко, Александр Арбузов и Александр Вардугин.

Проект, кстати, уже получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, что соглашение о строительстве многоквартирных домов с «Брусникой» подписали в октябре 2021 года. Инвестиционный проект рассчитывают реализовать к 2034 году. Планируется, что «Брусника» построит 22 многоквартирных дома.

Пока что застройщик получил разрешение на возведение одного дома с автостоянкой на улице Крупской.

Застройщик «Брусника» подготовил проект своего первого дома в Омске
Узнать подробнее
#Строительство#Строительство дорог#Проект#Брусника#Строительство дома#Застройщик#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 05:05
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Сегодня, 05:10
После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
Сегодня, 04:43
Моются в корыте. Бастрыкин узнал о ветхом бараке в Омске, где живет мать-одиночка
Сегодня, 02:59