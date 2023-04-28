Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Городу55 стало известно, что для «Кварталов Драверта» на Левобережье Омска подготовили проект строительства межквартальных дорог на территории жилой застройки.
Подготовкой проекта для застройщика — ООО «Брусника. Специализированный застройщик» — занималось ООО «Автодорпроект». Гендиректором омской фирмы является Дмитрий Дудко. Соучредители ООО — Дмитрий Дудко, Александр Арбузов и Александр Вардугин.
Проект, кстати, уже получил положительное заключение экспертизы.
Напомним, что соглашение о строительстве многоквартирных домов с «Брусникой» подписали в октябре 2021 года. Инвестиционный проект рассчитывают реализовать к 2034 году. Планируется, что «Брусника» построит 22 многоквартирных дома.
Пока что застройщик получил разрешение на возведение одного дома с автостоянкой на улице Крупской.