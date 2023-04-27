Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Конфликт между жителем поселка Биофабрика, депстроем, проектировщиками ООО «СибГорПроект» и подрядной организацией «СПК «Сибцентрстрой», строившей детсад, детально рассмотрели в Центральном районном суде Омска. В иске мужчина указал, что владеет жилым домом № 8 и землей, рядом с которыми в 2021 году начали строить учреждение для детей.
Истец рассказал, что при возведении объекта он получил нравственные страдания. Во-первых, из-за образовавшейся стройки у него не получалось подъезжать на машине к своему жилищу. Во-вторых, рабочие скидывали строительный мусор на его участок. В-третьих, подрядчик снял верхний слой грунта, из-за чего зимой промерз водопровод. По словам мужчины, в течение трех месяцев у него не было воды.
Строительство садика также сказалось на планах истца сделать ремонт. Пока он ждал окончания работ, стройматериалы поднялись в цене. Кроме того, владелец участка лишился плодородной земли, вместо нее рабочие привезли землю с мусором и сломали забор из штакетника. Не получилось у мужчины и нормально пользоваться огородом.
Более серьезная проблема возникла уже после возведения объекта. После дождя, во время таяния снега фундамент дома истца регулярно подтапливает. Мужчина отметил, что детский сад не оборудован ливневой канализацией. Также истца не устроила опорная стена, возведенная подрядчиком на границе с его собственностью. Он потребовал признать ее самостроем.
Экспертиза показала, что земельный участок под садиком не сравняли с уровнем земли жилого дома, из-за чего возник уклон. Также была допущена ошибка при расчете системы сбора ливневых стоков.
«Строительство дошкольного учреждения могло повлиять на возникновение угрозы затопления земельного участка истца, поскольку при строительстве подъездных путей не было учтено, что асфальтированный проезд, проложенный к участку от основной автодороги квартала, имеет уровень выше, чем территория перед домом», — пришел к выводу суд.
По итогу представителей городского департамента строительства обязали устранить проблему. Опорную стенку же убирать не будут, так как эксперты не нашли признаков самовольной постройки. В остальных требованиях омичу отказали. К слову, здание детского сада сдали в эксплуатацию прошлым летом. Оно рассчитано для 310 дошколят, в том числе для детей ясельного возраста. С осени малыши активно посещают садик.
Ранее Город55 писал о похожем случае, но в микрорайоне «Серебряный берег». Местным жителям не понравилось, что у их дома начали строить образовательное учреждение. Через суд они пытались запретить проезд строительных машин на участке рядом с их многоэтажкой.