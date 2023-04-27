Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада

Истец рассказал, что при возведении объекта он получил нравственные страдания. Во-первых, из-за образовавшейся стройки у него не получалось подъезжать на машине к своему жилищу. Во-вторых, рабочие скидывали строительный мусор на его участок. В-третьих, подрядчик снял верхний слой грунта, из-за чего зимой промерз водопровод. По словам мужчины, в течение трех месяцев у него не было воды.