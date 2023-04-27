Жара, дождь и гром. Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омске

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, под конец рабочей недели омичи насладятся жарким пятничным днем, попадут под дождь и услышат первые в этом сезоне небесные громыхания.
Завтра ночью, 28 апреля, столбик термометра +11… +16 градусов, местами +6. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов, в северной части региона будет +14… +19 градусов. Возможен кратковременный дождь и гроза. Западный, северо-западный ветер наберет скорость до 16-21 м/с.
В субботу ночью, 29 апреля, температура воздуха составит 0… +5 градусов, местами будет -5. В дневное время ожидается +8… 13 градусов тепла, без осадков. Синоптики говорят о резком похолодании в этот день. Порывы северо-западного, северного ветра достигнут 7-12 м/с, местами 15-18 м/с.
В воскресенье ночью, 30 апреля, будет 0… -5 градусов. Днем воздух немного прогреется до +8… +13. Осадков не обещают. Ветер направления не изменит, максимальная скорость составит 18 м/с.
Отметим, в Омске пока не собираются отключать отопления из-за нестабильности погоды. «Температурные качели», следует из прогноза погоды, будут точно до конца этой недели. К слову, в прошлом году в домах отключали тепло уже 27 апреля.
Напомним, что завтра, 28 апреля, в городе собираются включить первые фонтаны. Два объекта на улице Чокана Валиханова заработают при благоприятных погодных условиях. Горожане могут не только полюбоваться фонтанами, но и сходить на торжественную церемонию открытия навигации на Иртыше. Омичи и гости города увидят парад судов омского речного флота, послушают духовой оркестр и поприсутствуют на вручении корабельного штурвала.