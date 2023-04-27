Жара, дождь и гром. Синоптики сделали прогноз погоды на выходные в Омске

Напомним, что завтра, 28 апреля, в городе собираются включить первые фонтаны. Два объекта на улице Чокана Валиханова заработают при благоприятных погодных условиях. Горожане могут не только полюбоваться фонтанами, но и сходить на торжественную церемонию открытия навигации на Иртыше. Омичи и гости города увидят парад судов омского речного флота, послушают духовой оркестр и поприсутствуют на вручении корабельного штурвала.

