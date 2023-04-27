Зампред Правительства Алексей Ромахин отправился на место пожара в село Чистоозерье

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправил зампреда облправительства Алексея Ромахина на место пожара в деревню Чистоозерье Большереченского района. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.
На месте ему предстоит подробно изучить обстоятельства произошедшего, а также пообщается с пострадавшими.
Предварительно, в 11 часов утра начался крупный пожар в деревне Чистоозерье Старокарасукского поселения. Всему виной сильный ветер, который ускорил распространение огня. МЧС сообщают, что пожар охватил 15 строений и 4 жилых дома.
Сейчас огонь локализован, погибших нет. На месте уже работает глава района Василий Майстепанов.
Отметим, что из-за произошедшего прокуратура Омской области проверит соблюдения особого противопожарного режима. Ограничение ввели 25 апреля в 26 муниципальных районах и городе Омск. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листья.
В МЧС уточнили что режим действует до 25 июня. А с 28 апреля по 28 июня противопожарный режим введут на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. На данный момент регион вышел в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО.
Напомним, пожар начался из-за возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома и хозпостройки. Чтобы его потушить понадобилось 11 спасателей и 4 спецавтомобиля. СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В данный следователи устанавливают причины пожара и виновных лиц.