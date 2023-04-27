Зампред Правительства Алексей Ромахин отправился на место пожара в село Чистоозерье

В МЧС уточнили что режим действует до 25 июня. А с 28 апреля по 28 июня противопожарный режим введут на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов. На данный момент регион вышел в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО.