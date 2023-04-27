В Омской области из озера выловили труп рыбака

Личность погибшего установили сразу, - им оказался 55-летний житель деревни Чистоозерье. В тот же день было установлено, что 25 апреля около 19 часов мужчина ушел на рыбалку и пропал, а утром односельчане и родственники наткнулись на его тело в озере.