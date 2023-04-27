В Омской области из озера выловили труп рыбака

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В Большереченском районе Омской области следователи разбираются во всех причинах смерти 55-летнего мужчины, тело которого нашли в озере Чистое.
«В среду, 26 апреля, около 06:55 местные жители сообщили в силовые структуры, что в озере было найдено тело мужчины», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность погибшего установили сразу, - им оказался 55-летний житель деревни Чистоозерье. В тот же день было установлено, что 25 апреля около 19 часов мужчина ушел на рыбалку и пропал, а утром односельчане и родственники наткнулись на его тело в озере.
Прибывшие на место происшествия эксперты осмотрели труп и не нашли на нем никаких следов насилия или криминала. Причина смерти сельчанина пока не установлена. Следователи ждут результаты вскрытия в морге, чтобы выяснить – мужчина погиб от утопления, или упал в воду уже мертвым.
По факту этого инцидента назначена и проводится проверка.