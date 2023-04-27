В Омской области достали из воды тело рыбака, который пропал полгода назад

Тогда трое приятелей, самому младшему из которых было 41 года, а старшему - 48 лет, около 21 часа 16 октября спустились к Иртышу вместе с лодкой в селе Соляное Черлакского района и пропали. Через несколько дней сестра одного из мужчин обратилась в полицию, к делу подключился и омский СК.