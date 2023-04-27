В Омской области достали из воды тело рыбака, который пропал полгода назад

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Омской области в Иртыше нашли тело одного из рыбаков, которые бесследно пропали в середине октября прошлого года.
Тогда трое приятелей, самому младшему из которых было 41 года, а старшему - 48 лет, около 21 часа 16 октября спустились к Иртышу вместе с лодкой в селе Соляное Черлакского района и пропали. Через несколько дней сестра одного из мужчин обратилась в полицию, к делу подключился и омский СК.
Во время поисков мужчин, в которых были задествованы и водолазы, 19 октября на Иртыше была найдена моторка пропавших, а сами омичи бесследно исчезли. И вот вчера пришли трагические известия.
«В среду, 26 апреля, около 13:50 у деревни Бердниково из Иртыша было извлечено тело мужчины», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
По одежде и приметам в тот же день было установлено, что это один из пропавших рыбаков, - 45-летний житель села Соляное. Судмедэксперты, прибывшие на место происшествия, осмотрели тело и, предварительно, не нашли никаких следов криминала. Тело направили в морг для установления причины смерти.
По факту этого инцидента проводится проверка.