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В Омской области достали из воды тело рыбака, который пропал полгода назад

27 апреля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Пропавший вместе с приятелями упыл на лодке по Иртышу
В октябре прошлого года вместе с двумя приятелями погибший сел в лодку и исчез.

В Омской области в Иртыше нашли тело одного из рыбаков, которые бесследно пропали в середине октября прошлого года.

Тогда трое приятелей, самому младшему из которых было 41 года, а старшему - 48 лет, около 21 часа 16 октября спустились к Иртышу вместе с лодкой в селе Соляное Черлакского района и пропали. Через несколько дней сестра одного из мужчин обратилась в полицию, к делу подключился и омский СК. 

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Во время поисков мужчин, в которых были задествованы и водолазы, 19 октября на Иртыше была найдена моторка пропавших, а сами омичи бесследно исчезли. И вот вчера пришли трагические известия.

«В среду, 26 апреля, около 13:50 у деревни Бердниково из Иртыша было извлечено тело мужчины», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По одежде и приметам в тот же день было установлено, что это один из пропавших рыбаков, - 45-летний житель села Соляное.  Судмедэксперты, прибывшие на место происшествия, осмотрели тело и, предварительно, не нашли никаких следов криминала. Тело направили в морг для установления причины смерти.

По факту этого инцидента проводится проверка.

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