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В Омске на трех перевозчиков завели уголовные дела за подделку документов

27 апреля 2023, 08:41
Фото: Город55
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Также возбуждены 76 дел об административных правонарушениях.

В ходе проверок выяснилось, что в Омске три перевозчика фальсифицировали результаты предрейсовых медосмотров водителей и полисы ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По итогу в отношении 3-х перевозчиков возбуждены уголовные дела. Также выявили нарушения при установлении РЭК Омской области тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом в отношении 7 перевозчиков, включение в них экономически необоснованных расходов суммой свыше 30 млн рублей.

Вдобавок возбуждены 76 дел об административных правонарушениях (за нарушение расписаний и несоблюдение лицензионных требований к безопасности пассажиров).

Также прокуратура считает, что необходимо повысить интенсивность движения общественного транспорта и увеличить количество автобусов (на регулируемом тарифе).

Напомним, что в январе от омичей поступило 450 обращений. Основные жалобы были из-за задержек и сокращения рейсов, а также из-за переполненных утром и вечером автобусов (когда все едут на работу и обратно домой).

Омичи выжидают автобусы. Прокуратура получила массу жалоб на омских перевозчиков
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#Омск#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Жалобы#Нарушения#ОСАГО#Медосмотры#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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