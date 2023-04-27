В Омске на трех перевозчиков завели уголовные дела за подделку документов

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В ходе проверок выяснилось, что в Омске три перевозчика фальсифицировали результаты предрейсовых медосмотров водителей и полисы ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По итогу в отношении 3-х перевозчиков возбуждены уголовные дела. Также выявили нарушения при установлении РЭК Омской области тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом в отношении 7 перевозчиков, включение в них экономически необоснованных расходов суммой свыше 30 млн рублей.
Вдобавок возбуждены 76 дел об административных правонарушениях (за нарушение расписаний и несоблюдение лицензионных требований к безопасности пассажиров).
Также прокуратура считает, что необходимо повысить интенсивность движения общественного транспорта и увеличить количество автобусов (на регулируемом тарифе).
Напомним, что в январе от омичей поступило 450 обращений. Основные жалобы были из-за задержек и сокращения рейсов, а также из-за переполненных утром и вечером автобусов (когда все едут на работу и обратно домой).