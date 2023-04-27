В Омске акции АО «Профилактика» распродают почти за 27 млн рублей

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В Омске 28 апреля стартует аукцион по продаже акций акционерного общества «Профилактика», которое предоставляет услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и акарацидной обработке и находится в федеральной собственности.
Основанием для проведения торгов стало распоряжение Росимущества от 20 апреля 2023 года «Об условиях приватизации пакета акций АО „Профилактика“ г. Омска». Приобрести можно 2233 обыкновенных именных акций. Это, кстати, составляет 100% уставного капитала предприятия. Начальная цена заявлена в 26 681 000 рублей. При этом номинальная стоимость одной акции — всего 1000 рублей.
Торги проводятся впервые. Заявки от желающих завладеть акциями АО «Профилактика» ждут до 23 мая, победителя планируют определить в последний день мая.
Отметим, что акционерное общество зарегистрировали 6 декабря 2021 года. С этого момента его гендиректором является Ольга Круч. Само АО сегодня расположено в Центральном округе на улице 10 лет Октября, 98. Согласно информации закупки, на предприятии работают 4 человека.