В Омске акции АО «Профилактика» распродают почти за 27 млн рублей

Основанием для проведения торгов стало распоряжение Росимущества от 20 апреля 2023 года «Об условиях приватизации пакета акций АО „Профилактика“ г. Омска». Приобрести можно 2233 обыкновенных именных акций. Это, кстати, составляет 100% уставного капитала предприятия. Начальная цена заявлена в 26 681 000 рублей. При этом номинальная стоимость одной акции — всего 1000 рублей.