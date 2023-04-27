В небе над Московской областью замечен неизвестный дрон

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
По словам очевидцев, они уже сообщили об инциденте правоохранительным органам, пишет Общественная служба новостей.
В свою очередь, представитель московского аэропорта «Домодедово» опроверг информацию о появлении беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта.
Также стало известно о том, что в Брянской области произошла атака беспилотного летательного аппарата, который сбросил две гранаты на электрическую подстанцию. В результате инцидента повреждения были обнаружены на линии электропередач.