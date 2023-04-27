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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

В небе над Московской областью замечен неизвестный дрон

27 апреля 2023, 19:09
Информация о появлении неизвестного дрона в воздухе над Московской областью возникла 27 апреля. Сообщение об этом появилось в Телеграм-канале SHOT. По данным канала, беспилотный летательный аппарат был замечен возле Серпухова.

По словам очевидцев, они уже сообщили об инциденте правоохранительным органам, пишет Общественная служба новостей.

В свою очередь, представитель московского аэропорта «Домодедово» опроверг информацию о появлении беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта.

Также стало известно о том, что в Брянской области произошла атака беспилотного летательного аппарата, который сбросил две гранаты на электрическую подстанцию. В результате инцидента повреждения были обнаружены на линии электропередач.

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