Убытки словацких фермеров из-за проблем с поставками достигли €200 млн

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Он также отметил, что Словакия не блокировала транзит украинских сельскохозяйственных культур, но вынуждена была ввести собственные охранные меры на границах, пишет Общественная служба новостей.
Влчан подчеркнул, что Украина должна приспособиться к европейским нормам, если она хочет стать участником открытого рынка ЕС. Для этого украинским властям нужно как можно скорее внедрить общеевропейские правила выращивания культур и разведения животных.