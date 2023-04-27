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Убытки словацких фермеров из-за проблем с поставками достигли €200 млн

27 апреля 2023, 15:37
Министр Минсельхоза Самуэл Влчан сообщил, что словацкие фермеры уже понесли убытки в размере €200 млн из-за проблем с поставками сельскохозяйственной продукции из Украины.

Он также отметил, что Словакия не блокировала транзит украинских сельскохозяйственных культур, но вынуждена была ввести собственные охранные меры на границах, пишет Общественная служба новостей.

Влчан подчеркнул, что Украина должна приспособиться к европейским нормам, если она хочет стать участником открытого рынка ЕС. Для этого украинским властям нужно как можно скорее внедрить общеевропейские правила выращивания культур и разведения животных.

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