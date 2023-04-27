Сергей Миронов готов отозвать обращение в прокуратуру по проверке нейросети Kandinsky

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. Ранее Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о проверке деятельности Сбера на соответствие российскому законодательству в связи с претензиями к контенту, генерируемому нейросетью Kandinsky 2.1.
В свою очередь нейросеть Сбербанка GigaChat в ответ на требование Миронова о проверке законности контента заверила, что все связанные с этим вопросом опасения беспочвенны, поскольку разработчики, являясь патриотами России, делают все для ее процветания.
Позже и сам Миронов признал, что получил много сообщений от сторонников и оппонентов по поводу содержательного контента нейросети Kandinsky. В итоге политик согласился: «Хорошо, что Сбербанк создает наш, российский продукт». Миронов также отметил, что рад готовности Сбербанка прислушиваться к критическим замечаниям в свой адрес. Он сообщил о договоренности с компанией, в соответствии с которой его позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей России будет принята к сведению разработчиком, с последующим проведением содержательного аудита нейросети. Об этом Сергей Миронов написал в своем посте.
Он также добавил, что вход для работы в нейросети не должен оставаться свободным: требуется регистрация, ограничивающая доступ к сервису для несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
Версию своей нейросети Kandinsky 2.1 Сбер выпустил 4 апреля. В период с момента ее выхода до 11 апреля было сгенерировано уже более 10 миллионов изображений, а число уникальных пользователей достигло двух миллионов. В новой версии Kandinsky 2.1 кардинально улучшили генерацию изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 миллиарда параметров вместо двух миллиардов.