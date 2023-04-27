Сергей Миронов готов отозвать обращение в прокуратуру по проверке нейросети Kandinsky

Позже и сам Миронов признал, что получил много сообщений от сторонников и оппонентов по поводу содержательного контента нейросети Kandinsky. В итоге политик согласился: «Хорошо, что Сбербанк создает наш, российский продукт». Миронов также отметил, что рад готовности Сбербанка прислушиваться к критическим замечаниям в свой адрес. Он сообщил о договоренности с компанией, в соответствии с которой его позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей России будет принята к сведению разработчиком, с последующим проведением содержательного аудита нейросети. Об этом Сергей Миронов написал в своем посте.