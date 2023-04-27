Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Россияне хотят получать пенсию в размере 47 тысяч рублей в месяц

27 апреля 2023, 15:47
В среднем россияне считают достойным размером пенсии 47 тысяч рублей в месяц. При этом уровень желаемой пенсии зависит от места проживания респондента и уровня его сегодняшних доходов.

Наиболее высокие запросы к размеру пенсии наблюдаются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые считают достойной пенсией соответственно 51,3 тысячи и 48,7 тысяч рублей в месяц, пишет Общественная служба новостей.

Жители Тюмени, занявшей третье место, назвали желаемую пенсию в 47,7 тысяч рублей, что близко к среднему показателю в целом по России.

Самые скромные запросы к размеру пенсии высказали жители Ярославля и Ижевска, которые назвали достойной пенсией 42 тысячи рублей в месяц. Однако ни в одном населённом пункте не назвали достойной среднюю страховую пенсию по старости, составляющую порядка 20,6 тысяч рублей в месяц.

Подпишитесь
В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек
Сегодня, 16:14
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Сегодня, 05:42
Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги
Сегодня, 08:53
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Сегодня, 08:25
Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада
Сегодня, 06:05
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26