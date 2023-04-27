Россияне хотят получать пенсию в размере 47 тысяч рублей в месяц

В среднем россияне считают достойным размером пенсии 47 тысяч рублей в месяц. При этом уровень желаемой пенсии зависит от места проживания респондента и уровня его сегодняшних доходов.