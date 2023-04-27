Россияне хотят получать пенсию в размере 47 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Наиболее высокие запросы к размеру пенсии наблюдаются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые считают достойной пенсией соответственно 51,3 тысячи и 48,7 тысяч рублей в месяц, пишет Общественная служба новостей.
Жители Тюмени, занявшей третье место, назвали желаемую пенсию в 47,7 тысяч рублей, что близко к среднему показателю в целом по России.
Самые скромные запросы к размеру пенсии высказали жители Ярославля и Ижевска, которые назвали достойной пенсией 42 тысячи рублей в месяц. Однако ни в одном населённом пункте не назвали достойной среднюю страховую пенсию по старости, составляющую порядка 20,6 тысяч рублей в месяц.