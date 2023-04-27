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Прокуратура проверит, почему во втором селе Омской области сгорели жилые дома

27 апреля 2023, 17:19
Фото: ГУ МЧС по Омской области
В Новокарасуке огонь уничтожил 10 строений
На место крупного пожара в Крутинском районе выехал исполняющий обязанности прокурора.

Прокуратура Омской области подключилась ко второму крупному пожару в в регионе, в результате которого сгорели жилые дома.

«Прокуратура Крутинского района проводит проверку из-за уничтожения огнем жилых домов и имущества граждан в селе Новокарасук», - пояснили в областной прокуратуре.

Напомним, как ранее сообщал Город55, в Новокарасуке огонь уже уничтожил 10 строений, из которых 3 – это жилые дома.

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По информации надзорного ведомства, на место ЧП уже выехал и.о. прокурора района Василий Бычков. Кроме того, по поручению областной прокуратуры в СКР по Омской области инициирована проверка на предмет наличия признаков состава преступления  по статьям «Халатность» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

Добавим, что сегодня еще одно крупное возгорание, - в селе Чистоозерье Большереченского района уже стало поводом для возбуждения уголовного дела. Там огонь уничтожил 15 строений, в том числе 4 жилых дома.

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