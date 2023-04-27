Прокуратура проверит, почему во втором селе Омской области сгорели жилые дома

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Прокуратура Омской области подключилась ко второму крупному пожару в в регионе, в результате которого сгорели жилые дома.
«Прокуратура Крутинского района проводит проверку из-за уничтожения огнем жилых домов и имущества граждан в селе Новокарасук», - пояснили в областной прокуратуре.
Напомним, как ранее сообщал Город55, в Новокарасуке огонь уже уничтожил 10 строений, из которых 3 – это жилые дома.
По информации надзорного ведомства, на место ЧП уже выехал и.о. прокурора района Василий Бычков. Кроме того, по поручению областной прокуратуры в СКР по Омской области инициирована проверка на предмет наличия признаков состава преступления по статьям «Халатность» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
Добавим, что сегодня еще одно крупное возгорание, - в селе Чистоозерье Большереченского района уже стало поводом для возбуждения уголовного дела. Там огонь уничтожил 15 строений, в том числе 4 жилых дома.