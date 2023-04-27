Прокуратура проверит, почему во втором селе Омской области сгорели жилые дома

По информации надзорного ведомства, на место ЧП уже выехал и.о. прокурора района Василий Бычков. Кроме того, по поручению областной прокуратуры в СКР по Омской области инициирована проверка на предмет наличия признаков состава преступления по статьям «Халатность» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».