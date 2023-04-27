Последствия санкций: дальнобойщики направляются на Восток, аварийность растет

Из-за санкций и закрытия границ российские дальнобойщики пересмотрели свои маршруты и теперь в большей степени направляются на Восток. Это привело к значительному увеличению расстояний, при сохранении того же объема перевозимых грузов, что стало причиной увеличения аварийности на дорогах России.