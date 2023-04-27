Последствия санкций: дальнобойщики направляются на Восток, аварийность растет

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД России показал, что в первую очередь пострадали восточные регионы страны, где зафиксирован рекордный уровень аварийности — на нескольких автотрассах достиг почти 80%, пишет Общественная служба новостей.
По мнению начальника учебного центра безопасности дорожного движения Владимира Сажина и вице-председателя Комитета по защите прав автомобилистов Александра Холодова, причиной проблемы является не только отсутствие достаточной инфраструктуры на дорогах, но и игнорирование самими водителями требований соблюдать режим труда и отдыха.