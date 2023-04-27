Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Последствия санкций: дальнобойщики направляются на Восток, аварийность растет

27 апреля 2023, 15:20
Из-за санкций и закрытия границ российские дальнобойщики пересмотрели свои маршруты и теперь в большей степени направляются на Восток. Это привело к значительному увеличению расстояний, при сохранении того же объема перевозимых грузов, что стало причиной увеличения аварийности на дорогах России.

Отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД России показал, что в первую очередь пострадали восточные регионы страны, где зафиксирован рекордный уровень аварийности — на нескольких автотрассах достиг почти 80%, пишет Общественная служба новостей.

По мнению начальника учебного центра безопасности дорожного движения Владимира Сажина и вице-председателя Комитета по защите прав автомобилистов Александра Холодова, причиной проблемы является не только отсутствие достаточной инфраструктуры на дорогах, но и игнорирование самими водителями требований соблюдать режим труда и отдыха.

Подпишитесь
В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек
Сегодня, 16:14
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Сегодня, 05:42
Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги
Сегодня, 08:53
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Сегодня, 08:25
Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада
Сегодня, 06:05
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26