Омские полицейские задержали мужчину, избившего знакомого до потери сознания

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали 40-летнего омича, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Полицейские начали разбираться в случившемся после обращения 59-летней дочери пострадавшего. Дело в том, что ее отца нашли без сознания соседи и в итоге мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.
Оказалось, что травмы пострадавшему нанес его знакомый. Подозреваемый был задержан на улице Степной по месту жительства и доставлен в отдел полиции.
Следователь выяснил, что подозреваемый встретился с потерпевшим возле частного дома, когда тот занимался хозработами. Мужчина попросил помощь и после уборки придомовой территории они решили вместе выпить увеселительные напитки. Однако посиделки закончились конфликтом и дракой. Гость избил хозяина дома руками и ногами, отчего тот потерял сознание, а злоумышленник просто ушел.
В медучреждении у пострадавшего диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.
Фигуранту, который ранее был судим за кражи, разбой и причинение вреда здоровью грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.