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Омские полицейские задержали мужчину, избившего знакомого до потери сознания

27 апреля 2023, 10:25
Фото: Город55
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У пострадавшего диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что полицейские задержали 40-летнего омича, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Полицейские начали разбираться в случившемся после обращения 59-летней дочери пострадавшего. Дело в том, что ее отца нашли без сознания соседи и в итоге мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Подозреваемый и кроссовки, в которых он избил потерпевшегоПодозреваемый и кроссовки, в которых он избил потерпевшего
Подозреваемый и кроссовки, в которых он избил потерпевшего
Фото: Управление МВД России по Омской области

Оказалось, что травмы пострадавшему нанес его знакомый. Подозреваемый был задержан на улице Степной по месту жительства и доставлен в отдел полиции.

Следователь выяснил, что подозреваемый встретился с потерпевшим возле частного дома, когда тот занимался хозработами. Мужчина попросил помощь и после уборки придомовой территории они решили вместе выпить увеселительные напитки. Однако посиделки закончились конфликтом и дракой. Гость избил хозяина дома руками и ногами, отчего тот потерял сознание, а злоумышленник просто ушел.

В медучреждении у пострадавшего диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

Фигуранту, который ранее был судим за кражи, разбой и причинение вреда здоровью грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Омич жестоко избил приятеля, который «подсунул» его возлюбленную другому
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#Уголовное дело#Полиция#Тяжкий вред здоровью#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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