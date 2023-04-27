Омские полицейские задержали мужчину, избившего знакомого до потери сознания

Оказалось, что травмы пострадавшему нанес его знакомый. Подозреваемый был задержан на улице Степной по месту жительства и доставлен в отдел полиции.



Следователь выяснил, что подозреваемый встретился с потерпевшим возле частного дома, когда тот занимался хозработами. Мужчина попросил помощь и после уборки придомовой территории они решили вместе выпить увеселительные напитки. Однако посиделки закончились конфликтом и дракой. Гость избил хозяина дома руками и ногами, отчего тот потерял сознание, а злоумышленник просто ушел.