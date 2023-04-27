Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Омском и Гомелем с председателем Гомельского городского исполнительного комитета Владимиром Александровичем Приваловым. У Омска хороший опыт развития партнерских и побратимских отношений. Сейчас мы взаимодействуем с 30-ю городами в России и ближнем зарубежье», — сообщил градоначальник.
Несмотря на сложную международную обстановку, Омск смог сохранить связи со всеми своими иностранными городами-побратимами.
На данный момент их восемь: Чинджу (Республика Корея, с 2007 года), Кайфен (КНР, с 2009 года), Фучжоу (КНР, с 2015 года), Маньчжурия и Урумчи (КНР, оба — с 2016 года), Павлодар (Республика Казахстан, с 2015 года), Могилев (Республика Беларусь, с 2022 года), Гомель (Республика Беларусь, с 2023 года).
Среди российских городов партнерами Омска являются Ангарск, Братск, Брянск, Горно-Алтайск, Калининград, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пенза, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Улан-Удэ и Челябинск.
А вот с европейскими городами-партнерами, с которыми Омск поддерживал деловые связи, все не так безоблачно. Все они решили временно приостановить взаимоотношения.