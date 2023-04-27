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Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами

27 апреля 2023, 06:35
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Соглашение подписали мэр Омска и председатель Гомельского городского исполнительного комитета
Сейчас у Омска уже 30 городов-побратимов.

Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Подписали соглашение об установлении побратимских отношений между Омском и Гомелем с председателем Гомельского городского исполнительного комитета Владимиром Александровичем Приваловым. У Омска хороший опыт развития партнерских и побратимских отношений. Сейчас мы взаимодействуем с 30-ю городами в России и ближнем зарубежье», — сообщил градоначальник.

Несмотря на сложную международную обстановку, Омск смог сохранить связи со всеми своими иностранными городами-побратимами.

На данный момент их восемь: Чинджу (Республика Корея, с 2007 года), Кайфен (КНР, с 2009 года), Фучжоу (КНР, с 2015 года), Маньчжурия и Урумчи (КНР, оба — с 2016 года), Павлодар (Республика Казахстан, с 2015 года), Могилев (Республика Беларусь, с 2022 года), Гомель (Республика Беларусь, с 2023 года).

У Омска 30 городов-побратимовУ Омска 30 городов-побратимов
У Омска 30 городов-побратимов
Фото: Администрация Омска

Среди российских городов партнерами Омска являются Ангарск, Братск, Брянск, Горно-Алтайск, Калининград, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Пенза, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Улан-Удэ и Челябинск.

А вот с европейскими городами-партнерами, с которыми Омск поддерживал деловые связи, все не так безоблачно. Все они решили временно приостановить взаимоотношения.

У Омска скоро появится два новых города-побратима
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#Евгений Игишев#Побратимы#Международное сотрудничество#Гомель#Белоруссия#Город#Общество#Политика#Омск#Омская область
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