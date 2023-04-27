Омск и белорусский Гомель стали городами-побратимами

На данный момент их восемь: Чинджу (Республика Корея, с 2007 года), Кайфен (КНР, с 2009 года), Фучжоу (КНР, с 2015 года), Маньчжурия и Урумчи (КНР, оба — с 2016 года), Павлодар (Республика Казахстан, с 2015 года), Могилев (Республика Беларусь, с 2022 года), Гомель (Республика Беларусь, с 2023 года).