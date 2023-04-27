Омичам рассказали, как будут доставлять пенсии в мае

Ранее Город55 сообщал, как будет работать Почта в майские праздники. Все отделения в Омской области перейдут на график с учетом календарных праздников. Так, 1 мая почта работать не будет. Со 2 по 7 мая все точки Почты России вернутся к прежнему режиму работы. В предпраздничный день, 8 мая, отделения будут работать по режиму воскресенья. После — в День Победы — для работников отделений также предусмотрен выходной.