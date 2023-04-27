Омичам рассказали, как будут доставлять пенсии в мае

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В мае из-за праздников сдвинется график получения пенсий и социальных выплат, сообщили сегодня, 27 апреля, в региональном отделении Социального фонда России.
Доставка выплат и пенсий в Омской области начнется с 3 мая, в некоторых населенных пунктах — со 2 мая, и будет осуществляться по графику работы почтовых отделений. Пенсии за 9 мая доставят досрочно — 5 или 6 мая.
Тем, кто получает пенсию через банк, выплаты переведут 5 мая за 9 мая, и 16 мая и 19 мая за 21 мая.
Пособия и соцвыплаты на детей можно будет получить в единый день доставки пособий — 3 мая, через почтовые отделения — по графику с 3 мая. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за май будет доставлена 5 июня.
Выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам в связи с выходным днем 8 мая будут перечислены досрочно ― 4 либо 5 мая.
Ранее Город55 сообщал, как будет работать Почта в майские праздники. Все отделения в Омской области перейдут на график с учетом календарных праздников. Так, 1 мая почта работать не будет. Со 2 по 7 мая все точки Почты России вернутся к прежнему режиму работы. В предпраздничный день, 8 мая, отделения будут работать по режиму воскресенья. После — в День Победы — для работников отделений также предусмотрен выходной.