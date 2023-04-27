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Огромные масляные пятна. В Омске Иртыш покрылся странной пленкой

27 апреля 2023, 07:57
Фото: Город55
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В Омске поверхность Иртыша покрылась странной пленкой

Необъяснимое явление очевидцы заметили в районе речного порта.

Масляные пятна неизвестного происхождения заметили омичи в центре города. По их словам, удручающую картину на реке они наблюдают уже три дня. В паблике «Жесть Омска» появились фотографии от очевидцев.

Фото: Скриншот с паблика "Жесть Омска| Новости • ДТП • ЧП"

Городу55 сообщили в минприроды Омской области, что информация об этом странном явлении передана сотрудникам Росприроднадзора, Роспотребнадзора и в природоохранную прокуратуру. В дальнейшем специалисты должны провести проверку, будет произведен отбор проб. Виновных в образовании пятен собираются искать.

Ранее глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова говорила, что ведомство запускает большой проект по контролю за экологическим состоянием водоемов страны. В топ проблемных мест вошел и Иртыш. По словам Радионовой, надзорные мероприятия будут проводить в течение всего текущего года.

Иртыш под контролем: Росприроднадзор будет искать загрязнителей реки
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#Алина Ясинская#Иртыш#Река Иртыш#Загрязнение водоемов#Омский речной порт#Общество#Жалобы#Экология#Новости#Омск
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