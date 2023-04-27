Ранее глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова говорила, что ведомство запускает большой проект по контролю за экологическим состоянием водоемов страны. В топ проблемных мест вошел и Иртыш. По словам Радионовой, надзорные мероприятия будут проводить в течение всего текущего года.