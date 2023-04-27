Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Масляные пятна неизвестного происхождения заметили омичи в центре города. По их словам, удручающую картину на реке они наблюдают уже три дня. В паблике «Жесть Омска» появились фотографии от очевидцев.
Городу55 сообщили в минприроды Омской области, что информация об этом странном явлении передана сотрудникам Росприроднадзора, Роспотребнадзора и в природоохранную прокуратуру. В дальнейшем специалисты должны провести проверку, будет произведен отбор проб. Виновных в образовании пятен собираются искать.
Ранее глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова говорила, что ведомство запускает большой проект по контролю за экологическим состоянием водоемов страны. В топ проблемных мест вошел и Иртыш. По словам Радионовой, надзорные мероприятия будут проводить в течение всего текущего года.