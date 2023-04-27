На конгрессе TransRussia 2023 Еремина назвала логистику нефтью нового поколения

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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В своем выступлении Еремина назвала логистику «нефтью нового поколения». Она отметила, что сейчас клиенты уже понимают, что логисты – не только исполнители, а «кровеносная система любого бизнеса». За последние полтора года логистический рынок стал более сплоченным, на смену конкуренции пришло продуктивное сотрудничество. Спикер озвучила мнение, что в любом бизнесе в скором времени начнут главенствовать отраслевые объединения – так как только вместе с ними удастся добиться серьезных результатов.
Оценку сегодняшнему состоянию транспортно-логистической системы дал Владимир Тян – управляющий директор «Совтрансавто». Среди успехов отечественной транспортно-логистической системы эксперт особо отметил высокую степень ее адаптивности. Она успешно преодолела целую череду перемен. При этом спикер также фокусирует внимание на недооценке рисков для IT-инфраструктуры. Специалист считает необходимым направить максимум сил на создание комфортной и безопасной среды, чтобы игроки могли трудиться, ориентируясь на существующую сейчас динамичную ситуацию.
В этом году на выставке TransRussia и специальной экспозиции SkladTech побывали около 27 тысяч посетителей – и это на 45% больше, чем годом ранее. Участие в мероприятии приняли свыше 430 компаний. Самым главным событием выставки можно считать транспортно-логистический конгресс «ТРАНСРОССИЯ-2023», который проходил в течение всех трех дней выставки. Со своими докладами в рамках конгресса выступили 185 ведущих специалистов отрасли. На площадке велись актуальные обсуждения, касающиеся логистики, грузоперевозок и сопутствующих им областей.
Выставка TransRussia прошла в 27-й раз. Каждый год участниками мероприятия становятся авторитетные российские и иностранные компании - операторы грузоперевозок, представители портовой отрасли, таможенные, страховые и прочие организации из 22 государств.
Разноплановая деловая программа конференции состояла из пяти отраслевых сессий с участием первых лиц индустрии. Выступления экспертов с докладами завершились награждением лауреатов по рейтингам и премиям.