На конгрессе TransRussia 2023 Еремина назвала логистику нефтью нового поколения

В своем выступлении Еремина назвала логистику «нефтью нового поколения». Она отметила, что сейчас клиенты уже понимают, что логисты – не только исполнители, а «кровеносная система любого бизнеса». За последние полтора года логистический рынок стал более сплоченным, на смену конкуренции пришло продуктивное сотрудничество. Спикер озвучила мнение, что в любом бизнесе в скором времени начнут главенствовать отраслевые объединения – так как только вместе с ними удастся добиться серьезных результатов.