Мужчина, оскорбивший школьника за шапку с буквой Z, останется на свободе

Ранее сообщалось, что мужчина 1966 года рождения был задержан сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области за использование бранных слов и угроз в адрес школьника, который носил шапку с буквой Z. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробнее об этом можно узнать на страницах Общественной службы новостей.