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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Мужчина, оскорбивший школьника за шапку с буквой Z, останется на свободе

27 апреля 2023, 18:09
Согласно информации, опубликованной на E1.RU, мужчину, который оскорбил 11-летнего мальчика за ношение шапки с буквой Z в Екатеринбурге, не отправили в СИЗО.

Ему была применена мера, не связанная с его изоляцией от общества, и на время расследования уголовного дела он останется на свободе, пишет Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что мужчина 1966 года рождения был задержан сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области за использование бранных слов и угроз в адрес школьника, который носил шапку с буквой Z. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробнее об этом можно узнать на страницах Общественной службы новостей.

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