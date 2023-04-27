Мужчина, оскорбивший школьника за шапку с буквой Z, останется на свободе

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Ему была применена мера, не связанная с его изоляцией от общества, и на время расследования уголовного дела он останется на свободе, пишет Общественная служба новостей.
Ранее сообщалось, что мужчина 1966 года рождения был задержан сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области за использование бранных слов и угроз в адрес школьника, который носил шапку с буквой Z. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробнее об этом можно узнать на страницах Общественной службы новостей.