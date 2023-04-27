Крупный пожар, отмена салюта на День Победы и старт водных маршрутов. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Новость №1. В Омской области произошел крупный пожар
Пожар в деревне Чистоозерье Большереченского района начался на пустыре, где загорелась сухая трава. Огонь распространился на хозпостройки, а потом и на жилые дома. В итоге огонь охватил 15 строений и 4 жилых дома. Чтобы справится с пожаром задействовали 11 спасателей и 4 спецавтомобиля. Отметим, что из-за пожара в СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность». На месте происшествия работает исполняющий обязанности прокурора Большереченского района, а также по поручению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в Чистоозерье направился зампред облправительства Алексей Ромахин.
Новость №2. В Омске отменили салют на 9 Мая
После заседания организационного комитета врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем-телеграм канале, что в Омске отменили праздничный салют на День Победы. Виталий Хоценко уточнил, что время салютов еще придет. Ранее Город55 сообщал, что заниматься организацией праздничного фейерверка должна была компания «Пиротехнический двор». С фирмой даже заключили контракт на 3 млн рублей. Салют должны были запускать из трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы, напротив набережной Тухачевского и напротив Советского парка.
Новость №3. С 1 мая в Омской области запускают водные маршруты
С 1 мая начнутся пассажирские перевозки водным транспортом. Они организованы по трем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области. Первым начнет ежедневные перевозки межмуниципальный маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» на катерах «Строительный №359» и «Строительный №360». Со 2 мая начнет работу межмуниципальный маршрут водного транспорта «Омск — Большеречье» на теплоходе «Заря — 353». Он стартует по вторникам и субботам из Омска в 7:50 часов и по средам и воскресеньям из Большеречья в 8:00 часов. С 3 мая в пригородном сообщении на теплоходе «Москва 126» будет курсировать маршрут «Центр — Зеленый берег». Отправление по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с остановки «Центр» в 08:10 часов и в 15:00 часов, а с остановки «Зеленый берег» в 11:10 часов и в 18:00 часов.