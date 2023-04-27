Крупный пожар, отмена салюта на День Победы и старт водных маршрутов. Омск сегодня

С 1 мая начнутся пассажирские перевозки водным транспортом. Они организованы по трем направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области. Первым начнет ежедневные перевозки межмуниципальный маршрут «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» на катерах «Строительный №359» и «Строительный №360». Со 2 мая начнет работу межмуниципальный маршрут водного транспорта «Омск — Большеречье» на теплоходе «Заря — 353». Он стартует по вторникам и субботам из Омска в 7:50 часов и по средам и воскресеньям из Большеречья в 8:00 часов. С 3 мая в пригородном сообщении на теплоходе «Москва 126» будет курсировать маршрут «Центр — Зеленый берег». Отправление по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с остановки «Центр» в 08:10 часов и в 15:00 часов, а с остановки «Зеленый берег» в 11:10 часов и в 18:00 часов.