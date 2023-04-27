Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может сократиться вдвое

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Согласно прогнозу, геополитические условия и санкции привели к существенным изменениям на энергетических рынках, что требует переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, пишет RT.
Эксперты отмечают, что переориентация поставок газа оказывается труднее, чем угля, из-за привязки поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре.
В свою очередь, замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников заявил о планах нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году, а Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном поможет укрепить энергетическую безопасность.