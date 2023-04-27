Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может сократиться вдвое

В этом году экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может сократиться на половину до 50 млрд куб. м, как указано в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета, передают «Известия».