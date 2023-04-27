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Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может сократиться вдвое

27 апреля 2023, 11:01
В этом году экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье может сократиться на половину до 50 млрд куб. м, как указано в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета, передают «Известия».

Согласно прогнозу, геополитические условия и санкции привели к существенным изменениям на энергетических рынках, что требует переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта, пишет RT.

Эксперты отмечают, что переориентация поставок газа оказывается труднее, чем угля, из-за привязки поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре.

В свою очередь, замглавы Минэнерго России Сергей Мочальников заявил о планах нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году, а Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном поможет укрепить энергетическую безопасность.

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