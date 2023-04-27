Дуэль с безоружным. Омский сельчанин получил срок за выстрел в голову знакомого

Тарский городской суд рассмотрел вместе с присяжными заседателями уголовное дело 43-летнего жителя Седельниковского района. Его признали виновным в убийстве знакомого. Дело было зимой 2021 года на севере Тарского района в лесоделяне. Мужчины выпили и начали конфликтовать. Главный герой истории взялся за охотничье ружье и выстрелил партнеру по дискуссии в голову. Конечно, тот не выжил, скончавшись на месте.