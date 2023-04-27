Дуэль с безоружным. Омский сельчанин получил срок за выстрел в голову знакомого

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 04:09
Тарский городской суд рассмотрел вместе с присяжными заседателями уголовное дело 43-летнего жителя Седельниковского района. Его признали виновным в убийстве знакомого. Дело было зимой 2021 года на севере Тарского района в лесоделяне. Мужчины выпили и начали конфликтовать. Главный герой истории взялся за охотничье ружье и выстрелил партнеру по дискуссии в голову. Конечно, тот не выжил, скончавшись на месте.
Вину подсудимый решил не признавать, выдвигая различные версии случившегося. Например, что его знакомый сам выстрелил себе в голову. Представленные доказательства оказались убедительнее его сообразительности.
Ему назначили 11 лет 4 месяца заключения в исправительной колонии строгого режима. Сельчанин также должен выплатить один млн рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального вреда. Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.
Ранее Город55 писал о вынесении приговора 17-летнему подростку, который убил двоюродного деда поленом. Гособвинитель посчитал, что три года лишения свободы в воспитательной колонии — слишком мягкий приговор для молодого человека. Уголовное дело пересмотрят и вынесут новое решение.
Кстати, не так давно работники мусоросортировочного завода нашли в отходах тело неизвестного мужчины. Наши источники в Следственном Комитете сообщают, что это была насильственная смерть, возбуждено уголовное дело.