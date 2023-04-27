Дом хоккеиста Владимира Тарасенко в Сент-Луисе выставлен на продажу за 6,2 млн $

Дом был построен на индивидуальный заказ семьи Тарасенко в 2016 году, а затраты на строительство составили около 4,75 миллиона долларов. В феврале российский хоккеист был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс».