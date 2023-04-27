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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

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Была без сознания. Омские спасатели вытащили из огня собаку

27 апреля 2023, 04:18
Фото: Город55
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Омские сотрудники МЧС спасли на пожаре собаку

Пламя разразилось в Калачинском районе.

Накануне вечером, 26 апреля, в селе Ивановка начался пожар. Где-то в пять часов на одной из территорий загорелись хозпостройки, стена и кровля веранды дома. Огнем также была охвачена трава вокруг, пламя могло перекинуться на жилой дом.

В пресс-службе МЧС рассказали, что спасателям удалось защитить дом от огня. Во время тушения пожарные обнаружили внутри четвероногого компаньона хозяев дома. Пес находился в почти бессознательном состоянии.

«Собачку вынесли из огня, привели в чувства, слегка облив водичкой», — поделились подробностями в министерстве.
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Судьба животного была в руках уже не случая, а сотрудника 48-й пожарно-спасательной части Станислава Рыкура. Он вытащил пса из дома, а тот поблагодарил своего спасителя радостным вилянием хвостиком.

Ранее Город55 писал о том, что жителям Омской области запрещено посещать леса. В период особого противопожарного режима нарушителей не будут предупреждать, а сразу будут выписывать штрафы.

Омичам запретили ходить в лес до середины мая из-за нестихающих пожаров
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#Алина Ясинская#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Калачинский район#Спасение животных#Общество#Происшествия#Пожары в Омской области#Пожары в Сибири#Новости#Омская область
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