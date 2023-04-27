Была без сознания. Омские спасатели вытащили из огня собаку

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Накануне вечером, 26 апреля, в селе Ивановка начался пожар. Где-то в пять часов на одной из территорий загорелись хозпостройки, стена и кровля веранды дома. Огнем также была охвачена трава вокруг, пламя могло перекинуться на жилой дом.
В пресс-службе МЧС рассказали, что спасателям удалось защитить дом от огня. Во время тушения пожарные обнаружили внутри четвероногого компаньона хозяев дома. Пес находился в почти бессознательном состоянии.
«Собачку вынесли из огня, привели в чувства, слегка облив водичкой», — поделились подробностями в министерстве.
Судьба животного была в руках уже не случая, а сотрудника 48-й пожарно-спасательной части Станислава Рыкура. Он вытащил пса из дома, а тот поблагодарил своего спасителя радостным вилянием хвостиком.
Ранее Город55 писал о том, что жителям Омской области запрещено посещать леса. В период особого противопожарного режима нарушителей не будут предупреждать, а сразу будут выписывать штрафы.