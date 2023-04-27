Была без сознания. Омские спасатели вытащили из огня собаку

Накануне вечером, 26 апреля, в селе Ивановка начался пожар. Где-то в пять часов на одной из территорий загорелись хозпостройки, стена и кровля веранды дома. Огнем также была охвачена трава вокруг, пламя могло перекинуться на жилой дом.