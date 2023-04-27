Боли в спине и тревожность. Омичи стали бояться потерять работу из-за болезни

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Благодаря опросу Группы Ренессанс страхование и исследовательского центра Зарплаты.ру выяснилось, что сильный стресс и тревога вынуждают каждого второго омича увольняться с работы.
54% жителей Омска боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем. А 41% опрошенных признался, что этот страх вырос с начала текущего года. Отметим, что 13% — испытывают из-за этого перманентный стресс.
Оказалось, что 30% омичей уже увольнялись именно из-за проблем со здоровьем. 34% считают, что причина в высоком уровне стресса и тревоги на работе.
По мнению горожан выходом будет:
По мнению омичей в список болезней, которые могут навредить здоровью вошли:
Отметим, что 28% опрошенных боятся совсем лишиться возможности работать.