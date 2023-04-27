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Published Сегодня, 12:04

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Боли в спине и тревожность. Омичи стали бояться потерять работу из-за болезни

27 апреля 2023, 12:04
Фото: Город55
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У омичей вырос страх потерять работу из-за болезни

Привести к полной или частичной потере работоспособности могут перманентные боли в спине и пояснице, заболевания сердца и сосудов, тревожное расстройство или депрессия.

Благодаря опросу Группы Ренессанс страхование и исследовательского центра Зарплаты.ру выяснилось, что сильный стресс и тревога вынуждают каждого второго омича увольняться с работы.

54% жителей Омска боятся потерять работу из-за возможных проблем со здоровьем. А 41% опрошенных признался, что этот страх вырос с начала текущего года. Отметим, что 13% — испытывают из-за этого перманентный стресс.

Оказалось, что 30% омичей уже увольнялись именно из-за проблем со здоровьем. 34% считают, что причина в высоком уровне стресса и тревоги на работе.

По мнению горожан выходом будет:

  • наличие ДМС с полным покрытием (считают 25%);
  • обязательная компенсация лечения, в случае болезни (считают 19%);
  • возможность смены должности, которую работник сможет выполнять (считают 19%);
  • поездки в санаторий (считают 19%);
  • ежегодный отпуск для прохождения комплексного медосмотра (считают 10%).

По мнению омичей в список болезней, которые могут навредить здоровью вошли:

  1. перманентные боли в спине и пояснице (44%);
  2. болезни сердца и сосудов (39%);
  3. психические заболевания (34%).

Отметим, что 28% опрошенных боятся совсем лишиться возможности работать.

42% омичей заявили, что сталкиваются с психологическим насилием на работе
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#Болезнь#Работа#Статистика#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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