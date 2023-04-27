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Бизнесмены задержаны по обвинению в удержании студента в бане из-за долга в Иркутске

27 апреля 2023, 09:31
Подозреваются в совершении преступления предприниматель и его подчиненный, которые задержаны по обвинению в удержании студента в бане в Баяндаевском районе Иркутской области из-за долга.

Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по региону, инцидент произошел накануне, когда молодой человек и его знакомые приехали в село Баяндай и поссорились с подозреваемыми из-за денег, пишет ФедералПресс. После того, как парня избили, его заперли в бане, оставив телефон, чтобы он нашел 600 тысяч рублей. Однако потерпевший смог дозвониться до брата в Московскую область, который сообщил о случившемся правоохранителям. Предполагаемые преступники, которым 37 и 33 года, были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы". Мужчины находятся под стражей, ведется расследование.

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