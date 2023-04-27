Администрация Турции: Эрдоган продолжит управлять страной вопреки слухам о здоровье

Администрация президента Турции заявила о том, что Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время, в ответ на слухи и дезинформацию о его здоровье.