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Администрация Турции: Эрдоган продолжит управлять страной вопреки слухам о здоровье

27 апреля 2023, 12:26
Администрация президента Турции заявила о том, что Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии и продолжит управлять страной еще долгое время, в ответ на слухи и дезинформацию о его здоровье.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции, Фахреттин Алтун, подчеркнул, что такие слухи пытаются перевернуть политические реалии, но Тайип Эрдоган крайне силен и продолжит управлять страной еще долгое время, пишет RT.

Ранее интервью Эрдогана турецким телеканалам было прервано из-за его плохого самочувствия. Однако Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенес инфаркт.

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