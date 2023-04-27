Администрация Турции: Эрдоган продолжит управлять страной вопреки слухам о здоровье

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции, Фахреттин Алтун, подчеркнул, что такие слухи пытаются перевернуть политические реалии, но Тайип Эрдоган крайне силен и продолжит управлять страной еще долгое время, пишет RT.
Ранее интервью Эрдогана турецким телеканалам было прервано из-за его плохого самочувствия. Однако Центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг появившуюся в СМИ версию о том, что турецкий лидер перенес инфаркт.